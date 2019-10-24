2019-10-24T10:37:27+03:00
Общество

НЛМК расширяет возможности для разработок новых марок премиального проката

Современный рентгеновский дифрактометр стали применять специалисты R&D
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Специалисты направления «Исследования и разработки» (R&D) Новолипецкого металлургического комбината приступили к использованию в работе современного рентгеновского дифрактометра. Новое оборудование поможет снизить затраты на исследования и нагрузку на персонал.

Дифрактометр применяют для рентгеноструктурного анализа, который позволяет глубоко изучить структурные изменения в металлах и сплавах при их прокатке и нагреве. На основании этой информации можно более точно прогнозировать процесс получения на выходе готовой продукции с четко заданными свойствами.

Новый прибор позволит специалистам направления R&D начать эксперименты по разработке новых премиальных марок динамной и трансформаторной стали с низкими удельными магнитными потерями. Использование такого металла поможет повысить энергоэффективность работы трансформаторов и электродвигателей. Новое оборудование также позволит точнее определять параметры, которые влияют на упрочнение стали на различных переделах, что важно при создании высокопрочного проката для автопрома. Использование прибора также ускорит разработку оптимальных режимов при нанесении защитных покрытий конструкционных сталей.

Дифрактометр будет применяться в дирекции по исследованиям и разработкам, в том числе и для исследований по улучшению качества толстолистового металла на европейских площадках Группы НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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