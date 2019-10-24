2019-10-24T16:19:42+03:00
Общество

Электромонтер на НЛМК - это интеллектуал с математической логикой

От них зависит бесперебойная работа многих участков комбината
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С высоты птичьего полета Новолипецкий металлургический комбинат – это огромная производственная площадка размером с треть Липецка и «паутиной» железнодорожных путей. Они разбегаются от двух десятков станций и, словно, пронзают цеха комбината – более 500 км путей, по которым денно и нощно транспортируют грузы более 100 локомотивов и несколько тысяч вагонов.

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А безопасное движение составов зависит от трех элементов: сигнализации (в том числе светофоров), централизации (откуда подаются команды на светофоры, стрелки и другие устройства), а также блокировки (системы экстренного перекрытия участка пути). Или коротко – СЦБ. За исправной работой всех этих важных устройств следит электромонтер СЦБ. Его задача не просто починить «то, что сломалось», а, прежде всего, оперативно найти неисправность. Здесь мало уметь «делать руками» - нужно хорошо логично мыслить, иметь и технический, и математический склад ума.

С этими непростыми обязанностями вот уже 3 года на своем участке успешно справляется Марк Бобыльков. Раздумий о будущей профессии у него не было – родители трудились на НЛМК, там же прошла и его производственная практика во время учебы в профильном колледже. После успешного завершения учебы, отслужив срочную, Марк устроился на комбинат. Смышленого парня приметили, предложив попробовать силы в качестве электромонтера СЦБ. Первоначальная неуверенность вскоре исчезла, молодой сотрудник быстро «вошел в тему» - пригодились полученные в колледже знания, помогали и опытные коллеги.

- Многому научил мой наставник Виктор Яковлев, ведь теория это одно, а «пощупать руками» - другое. Быстро отыскать причину сбоя оборудования, порядок проверки – такое в колледже не проходили, - замечает Марк.

Поначалу трудился в «пятидневке», набирался опыта с бригадой, и вскоре принял предложение перейти на работу в смену. Ответственность возросла, ведь все обязанности по недопущению задержки поездов фактически замыкаются на дежурном.

- В работе электромонтера часто встречаются нестандартные ситуации, - откровенничает Марк. – Меня постоянно «заряжает» непередаваемое ощущение, когда сам находишь и вовремя устраняешь неисправность – это чувство востребованности, нужности твоей специальности.

Настоящими «профи» становятся те, кто постоянно повышает свой уровень, и Марк это прекрасно понимает. Сейчас он заочно учится на 3-м курсе Воронежского госуниверситета путей сообщения и более углубленные познания ему очень помогают. Добавили новых навыков и умений курсы повышения квалификации в Екатеринбурге, куда Марк Бобыльков ездил от НЛМК в этом году. А в мае он продемонстрировал свои отличные профессиональные качества на конкурсе профмастерства. Марк стал лучшим электромонтером СЦБ на комбинате, опередив около сотни конкурсантов в возрастной категории до 30 лет.

- НЛМК постоянно развивается и сейчас в службе ж/д транспорта идет активное обновление станций, - поясняет Марк. – Мы переходим с СЦБ на микропроцессорную сигнализацию с современным компьютерным оборудованием. Мои сокурсники по колледжу, работающие в системе РЖД, мне по-хорошему завидуют, ведь о таком они читали лишь в учебниках.

О далеких перспективах Марк не загадывает, а все свободное время посвящено дому – недавно в молодой семье появился малыш. Как признается Марк, его все устраивает – хорошая зарплата, интересная работа, отличный коллектив:

- Я никогда не пожалел о своем выборе профессии и свое будущее связываю с Новолипецким комбинатом – здесь чувствуешь себя уверенным во всех смыслах.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива Марка Бобылькова.

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