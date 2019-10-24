"Такого масштабного ремонта автодорог в Липецкой области еще не было"

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– Валентин Иванович, 65 лет назад, когда образовалась Липецкая область, в ней было 15 км шоссе, а большая часть дорог – это была накатанная колея в чернозёме. Что собой представляет дорожная сеть сегодня?

– Основу дорожной сети Липецкой области составляют автомобильные дороги общего пользования протяженностью 16 498,9 км, из них 12 462,5 км с твёрдым покрытием. На сети региональных автодорог находятся 223 мостовых сооружения общей протяженностью 11,7 км и около 2,9 тыс. водопропускных труб общей протяженностью 47,5 км.

Долгие годы недофинансирования привели к тому, что к началу 2017 года менее 28 % региональных автодорог находились в нормативном состоянии. Но региональная дорожная сеть постоянно улучшается – это связано с выделением дополнительного федерального финансирования. Сначала в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» привели в порядок ряд автодорог в Липецкой агломерации, а теперь масштабный ремонт на территории всей области ведётся уже в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Лишь до конца текущего года планируется довести до норматива более 260 км автодорог, а к финишу проекта в 2024 году – более 2 тысяч километров. В нормативном состоянии должны находиться не менее 47,3 % автодорог Липецкой области и не менее 85 % в Липецкой агломерации.

– В нынешнем году на территории региона началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что удалось сделать в рамках реализации проекта?

– На реализацию нацпроекта в 2019 году направлено более 3,7 млрд рублей. На выделенные средства до конца года планируется отремонтировать 56 участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 216,7 км и более 41 км на дорогах муниципалитетов.

На данный момент ремонт вошёл в завершающую стадию – выполнение превысило 95 % и до конца октября согласно контракту, ремонтные работы на большинстве объектов должны быть завершены. Исключение составляют объекты реконструкции и капремонта, где сроки сдачи сдвинуты до конца года.

В рамках нацпроекта проводилась замена асфальтобетонного покрытия с устранением деформаций, просадок, колейности. Ремонтировались водопропускные сооружения, проводились мероприятия по безопасности дорожного движения – установка и замена барьерного и перильного ограждения, устройство остановочных пунктов, установка светофоров Т-7. До конца года должно быть сдано около 12 км линий наружного освещения на автодорогах регионального значения.

– При строительстве, ремонте дорог неизменно встает вопрос качества. Как и кем оно контролируется?

– На данный момент на базе ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» создан отдел контроля качества. Чтобы оценить качество автомобильных дорог на любом участке и этапе выполнения работ, используется передвижная строительная лаборатория, оснащенная современными приборами и оборудованием. Все дороги, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подвергаются тройному контролю качества выполненных работ: сначала отделом контроля качества ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», затем, лабораторией ФАУ «РосдорНИИ», и, наконец, лабораторией ФКУ «Росдортехнология».

– Какие сегодня применяются инновации в дорожном строительстве?

– Современные технологии в дорожной отрасли применяются уже на стадии проектирования. Проработка технических решений ведётся с использованием автоматизированных программных комплексов. При строительстве и ремонте автодорог хорошо зарекомендовали себя применяемые геосинтетические материалы, позволяющие продлить межремонтные сроки покрытий, замедлить процесс трещинообразования. При реконструкции автодорог у нас есть опыт применения способа укрепления грунтов методом высоконапорной инъекции. В зоне над водопропускными сооружениями применялись технологии армирования насыпи автомобильной дороги. Применяется реконструкция основания дорог с помощью метода холодного ресайклинга.

При ремонте дорожного покрытия широко используются современные щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси, для улучшения качественных характеристик вязкого битума применяются различные добавки и присадки. Широкое распространение находят дорожные битумные эмульсии. В процессе производства работ применяются асфальтоукладчики со следящей системой. Внедряются 3D-системы автоматизированного управления рабочими органами дорожных машин с применением приборов для определения географических координат по данным ГЛОНАСС/GPS и нивелирующие системы.

– Региональные трассы преимущественно двухполосные, что для безопасности движения не лучшее решение. Есть ли перспективные планы по расширению дорожного полотна?

– Региональные автомобильные дороги Липецкой области имеют две полосы движения с шириной не менее 3,5 метров для 3-й категории, и не менее 3 метров для 4-й категории. Назначение категории автомобильной дороги зависит от интенсивности транспортного потока на полосе движения. В связи с этим нельзя сказать, что двухполосные автомобильные дороги не отвечают нормам безопасности движения транспортных средств. Для обеспечения безопасности на дорогах наносится разметка, устанавливаются сигнальные столбики, барьерное ограждение. Ведётся установка и замена дорожных знаков.

Конечно же участки с высокой интенсивностью движения нуждаются в реконструкции. Такая реконструкция ведётся на автодороге Липецк – Данков и на участке автомобильной дороги Липецк – Грязи – Песковатка. Наверняка вы в первую очередь хотели узнать о планах по расширению автодорог Липецк – Хлевное и Р-119 Орёл – Елец – Липецк – Тамбов – это трассы федерального значения, и проведение реконструкции на них возможно только по решению федерального агентства. Областное управление дорог и транспорта неоднократно обращалось с этим вопросом в Федеральное дорожное агеннство, но решение по нему так и не принято.

– Какие проекты намечены у дорожников области на следующий год?

– Объектом № 1 в 2020 году будет начало строительства второй очереди «Восточного обхода промышленной зоны г. Липецк». Эта автодорога с мостом через Матыру пройдёт вблизи сёл Казинка и Ярлуково и соединит между собой автодороги Липецк – Грязи и Липецк – Тамбов. Результатом реализации этого масштабного проекта общей стоимостью около трёх миллиардов рублей станет появление полноценной кольцевой объездной автодороги вокруг Липецка. Это позволит разгрузить городскую черту от транзитного автотранспорта, улучшит экологию в городе.

Важным объектом станет строительство нового путепровода через железную дорогу в районе села Новая Жизнь на автодороге Липецк – Грязи. Подготовительные работы начнутся уже в этом году, выделены первые 42 миллиона из 316-ти.

В Липецке в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжится реконструкция проспекта Победы: шестиполосная дорога соединит «Кольцевую» и площадь Победы. Начнётся реконструкция улицы Баумана, которая сейчас представляет из себя «бутылочное горло», поэтому в часы пик забита пробками. Улица будет расширена до четырёх полос, параллельно с этими работами будет произведён ремонт дорожного покрытия на Заводской площади. В планах ремонта улицы Минская и Водопьянова. В Ельце будет обновлено более 10 км дорожного покрытия. Крупнейшими объектами ремонта станут улицы Новолипецкая и Дякина. Лишь в рамках национального проекта мы планируем отремонтировать более 300 км автодорог – в XXI веке такого объёма дорожных работ Липецкая область ещё не видела.

Фото из архива УДиТ.