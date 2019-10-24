Транспортное обслуживание липчан выходит на новый уровень

Липецкие транспортники к своему профессиональному празднику – Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, подошли с достойными результатами. Всего за год в отрасли произошли существенные сдвиги, позволившие поднять качество обслуживания жителей и гостей региона.

Количество новых автобусов за год выросло в 3 раза

Нынешний год стал самым результативным для Липецкой области в плане обновления парка пассажирского транспорта. Он пополнился на 189 новых автобусов, которые были приобретены как за счет бюджета, так и собственных средств перевозчиков – об этом нам рассказали в областном управлении дорог и транспорта. Для сравнения – в 2018 году техники было закуплено втрое меньше – всего 62 автобуса.

Всего же на обновление подвижного состава в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Липецкой области» предусмотрено 846,3 млн рублей из средств областного бюджета и 74,7 млн рублей из средств муниципалитетов. Результаты реализации данной программы наглядно видны уже сегодня – на маршрутах значительно сокращена доля автобусов с предельным износом, соответственно повысилась и безопасность пассажирских перевозок. А кроме того, существенно возросла и комфортность поездок для граждан, улучшилась экология.

Программа обновления пассажирского автопарка, как отметил глава региона Игорь Артамонов, на этом не заканчивается – государственная поддержка будет оказана и в следующем году.

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Для удобства пассажиров и водителей

Липчане первыми в России одновременно на всей территории области внедрили автоматизированную систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Она функционирует уже два года, и из пилотного режима давно перешла в штатный, доказав свою эффективность. Сегодня терминалы «безнала» установлены во всех транспортных средствах региона, к системе подключено свыше 500 тысяч транспортных карт. И плюсы здесь очевидны – система позволила значительно сократить поток неучтённых наличных денежных средств, повысить удобство расчётов между пассажиром и водителем, контролировать пассажиропоток. В сентябре текущего года на автобусах МУП «Липецкпассажиртранс» был запущен пилотный проект по безналичной оплате проезда при помощи мобильного приложения LitePASS путем считывания QR-кода смартфоном. Сейчас прорабатывается возможность участия коммерческих организаций в автоматизированной системе безналичной оплаты проезда. Цель здесь – доработка терминалов для предоставления возможности оплаты проезда банковской картой.

Необходимый баланс соблюден

На сегодняшний день в регионе доля частного бизнеса на рынке транспортных услуг по перевозке пассажиров весьма значительная. Как сообщили нам в Управлении, она составляет порядка 86% - это индивидуальные предприниматели и организации без какого-либо участия муниципалитетов и администрации области. Согласно утвержденному в апреле федеральному Стандарту развития конкуренции в субъектах РФ, соответствующие показатели в Липецкой области уже выполнены. И задача на перспективу – поддерживать достигнутый уровень развития.

Владимир КУЛИК. Фото из архива УДиТ.