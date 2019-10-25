Игорь Артамонов вручил первый «губернаторский миллион»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня вручил первый «губернаторский миллион». Сертификат получил Михаил Сальников - выпускник Воронежского медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Вуз молодой человек закончил два года назад, работал педиатром. В Липецке он будет трудиться в областном перинатальном центре в должности врача анестезиолога-реаниматолога. Это одна из самых дефицитных специальностей в регионе.

«Губернаторский миллион – это инвестиции в здоровье наших людей. Если нет другого метода сформировать качественную группу врачей, чтобы люди могли легко попасть на прием к нужному специалисту, будем тратить на это деньги. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь», - сказал Игорь Артамонов.

Закон, предусматривающий единовременную социальную выплату в размере миллиона рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в медицинские учреждения региона по наиболее дефицитным специальностям, был разработан по инициативе Игоря Артамонова. Программа направлена на снижение дефицита врачебных кадров.

При этом сохраняются и другие меры социальной поддержки. Медики могут получить выплаты на возмещение расходов на наем жилого помещения в течение всего срока работы в здравоохранении региона, на строительство и приобретение жилья. Также в области продолжает действовать программа «Земский доктор», которая мотивирует врачей работать и жить в селах и малых городах с населением до 50 тыс. человек. Новую региональную меру поддержки врачи могут получить независимо от размера населенного пункта, в котором собираются работать.

Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в сельские больницы и поликлиники, - два миллиона рублей по двум программам.

Сегодня в Липецкой области работают около четырех тысяч врачей и более 11 тыс. средних медицинских работников. Общая нехватка медиков составляет 270 человек. Требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи. Став участником программы, врач дает согласие отработать в здравоохранении Липецкой области пять лет.