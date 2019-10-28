Кто должен отвечать за ЧП с детьми в заброшенных здания и долгостроях Липецка

ЧП со школьницей, которая разбилась в здании рембазы в Липецке, обнажило проблему недостроенных и заброшенных объектов, за которыми фактически никто толком не следит.

Напомним, 15-летняя девочка, гуляя со сверстниками по «заброшке», сорвалась с площадки на 6 этаже, пролетела один пролет и упала на бетонный пол 5 этажа. Друзья девочки вызвали «Скорую». Сейчас школьница с тяжелыми переломами черепа и травмами внутренних органов находится в реанимации. Полиция и СК проводят проверку.

А злополучное здание так и остается без охраны, наводя ужас на жителей военного городка и неся потенциальную опасность для искателей сомнительных приключений.

В таких строениях нередко случаются пожары, обитают бездомные и бедокурят подростки. Спасатели уже высказывали опасения по поводу заброшенных зданий, куда с похолоданием перебираются бомжи, но это касалось частных домов.

В городе масса опасных для пребывания подростков объектов, есть ветхие расселенные дома, развалюхи в частном секторе и полузаброшенные долгострои вроде дома на улице 50 лет НЛМК и 24-этажная свечка возле здания ГИБДД.

Как пояснили «КП-Липецк», в настоящее время именно на балансе города официально три неэксплуатируемых здания – это расселенные многоэтажки, за которыми следит полиция. Что касается печально известного здание Рембазы, где произошла трагедия, то оно находится на территории военного городка, которая является федеральной собственностью.

– На данной территории много проблем, включая то заброшенное здание и другие недостроенные объекты. Мы от нее не отказываемся и готовы взять на баланс города, – рассказали в мэрии. – Переговоры идут давно, надеемся, что до конца года вопрос решится. А пока земля и все объекты на ней не принадлежат городу, мы ничего не можем сделать, даже дороги в порядок привести.

То есть сейчас за жутким обиталищем бездомных и ищущих приключения подростков официально власти не следят. Никто не охраняет и долгострои. Например, на улице 50 лет НЛМК нередко видят гуляющих по крыше стройки подростков, порой даже снимают на камеру. Оперативно получить ответ на вопрос, кто должен следить за полузаброшенными долгостроями, охранять, огораживать, не пускать детей и нести ответственность в случае ЧП, в областных управлениях пока не удалось.