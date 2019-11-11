2019-11-11T16:42:41+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Грязинский район – один из лидеров по выполнению нацпроектов»

Открыт очередной сельский ДК, построеный в рамках национального проекта «Культура»
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Больше возможностей для творчества сегодня стало у жителей села Петровка Грязинского района. В населённом пункте появился новый Дом культуры. Он построен по государственной программе «Развитие культуры и туризма» в рамках национального проекта «Культура».

На открытие нового ДК пришли десятки местных жителей. Этого события в Петровке ждали с 2016 года, когда здание старого дома культуры было признано аварийным. С тех пор летом досуговая деятельность велась на улице, зимой – в фойе старого ДК.

Новый центр будет востребован и даст перспективы для реализации интересных творческих идей, уверены местные работники культуры. В настоящее время в селе действуют восемь клубных формирований. В планах увеличение числа секций и кружков. В частности, будут организованы новые самодеятельные коллективы, в которых хореографией и вокалом смогут заниматься дети и взрослые. Откроются выездные музыкальные классы по обучению игре на баяне и гитаре.

С творческим подходом планируют подойти к использованию прилегающей к зданию территории. Летом площадка возле ДК должна стать пространством для общения по интересам. Здесь можно будет играть в шахматы, настольные и спортивные игры.

В открытии нового Дома культуры принял участие глава администрации Липецкой области. Игорь Артамонов осмотрел помещение, встретился с коллективом учреждения. Руководитель региона отметил положительный опыт Грязинского района в работе, связанной с благоустройством и развитием культуры.

«Грязинский район – один из лидеров по выполнению национальных проектов и один из самых благоустроенных муниципалитетов в регионе. Открытие нового Дома культуры это подтверждает. Мы будем продолжать эту работу, будем развивать сельские территории, повышать качество жизни людей», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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