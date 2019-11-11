Игорь Артамонов: «Мы стараемся создать достойные условия для отдыха во всех муниципалитетах»

Новое место отдыха появилась в селе Казинка Грязинского района. Парковую зону обустроили около Дома культуры. Работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды».

В общей сложности благоустроено более 1,5 гектара земли. На прилегающей к местному ДК территории плиткой выложены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, появился фонтан. Зона активного отдыха включает уличные тренажёры и детский городок. На благоустройство территории из местного бюджета было направлено более 16 млн рублей, из областной казны выделено 5 млн рублей.

Открытие нового общественного пространства в Казинке состоялось сегодня. В торжественной церемонии принял участие глава администрация Липецкой области Игорь Артамонов.

«Для любого населённого пункта новое общественное пространство – событие. Тем более, когда сделано хорошо. Сегодня мы видим, что работа выполнена качественно. Уверен – это место будет востребовано. Мы стараемся создать достойные условия для отдыха во всех муниципалитетах. Надеюсь, что местные жители нас поддержат, и будут бережно относиться к новым объектам», – сказал глава региона.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.