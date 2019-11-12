Липецку повезло, что у него есть такой налогоплательщик

На днях на РБК появился материал «Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора», где говорится, что владелец НЛМК Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли подконтрольной иностранной компании. Его платеж в 2019 году обеспечил почти 75% всех поступлений этого налога в России.

Согласно данным НЛМК, Лисин является бенефициаром Fletcher Group Holdings Limited, которая владеет 81,4% акций комбината. В августе он перевел на Fletcher Group и акции Первой грузовой компании. По информации РБК, совокупные налоговые платежи бизнесмена по НДФЛ в 2019 году «сопоставимы с платежами в 2018 году» (он не раскрыл общую сумму).

Владимир Лисин платит данный налог в Липецке, где он прописан. Источник РБК подтвердил, что по данным ФНС, в Липецкой области НДФЛ с прибыли контролируемой иностранной компании платит в основном Владимир Лисин.

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года. С начала года эти поступления в сводный бюджет Липецкой области и города Липецка составили 1,08 млрд руб. — второй показатель после Москвы (1,95 млрд руб.). В целом консолидированный бюджет Липецкой области за девять месяцев 2019 года получил 14,8 млрд руб., следует из данных местного управления Казначейства.

По информации Росстата в регионе проживает более 615 тыс. человек работоспособного возраста. Выходит, что в текущем году каждый житель области в среднем пополнил местную казну по НДФЛ на чуть более 22 тыс. рублей. Вклад одного Лисина - более 1 млрд рублей. Его личные перечисления обеспечили на данный момент по меньшей мере 7% налоговых поступлений региона.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.