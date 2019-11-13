Игорь Артамонов: «АПК региона – пример внедрения инноваций»

Совершенствование парка сельскохозяйственной техники является одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса Липецкой области. По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, его обновление происходит в основном за счет приобретения машин и оборудования нового поколения: высокопроизводительных тракторов и комбайнов; широкозахватных комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов, совмещающих выполнение нескольких технологических операций; машин по уходу за растениями с высокой степенью дозирования удобрений и препаратов для защиты растений от болезней и вредителей.

Игорь Артамонов подчеркнул, что в Липецкой области в полной мере используются возможности замещения импортных машин и оборудования аналогами российского производства. Более 50 лет в регионе работает Грязинский культиваторный завод – ведущая компания России по выпуску почвообрабатывающих машин. На территории области в ЗАО «Раненгбургкомплекс» совместно с немецкой фирмой «HORSCH» было организовано производство по сборке почвообрабатывающей техники. На площадях ООО «Липецкоблснаб» освоено производство широкозахватных, высокопроизводительных сеялок и посевных комплексов «Kverneland», а также машин для внесения удобрений и ухода за посевами. В регионе находятся центральные офисы дилерских центров компаний «Холмер» и «РОПА», реализующих свеклоуборочную технику.

Уже много лет сельхозтоваропроизводители региона плодотворно сотрудничают с АО «Росагролизинг». В 2018 году из общего числа приобретенной сельскохозяйственной техники 178 единиц поставлено «Росагролизингом» на сумму более 696 млн рублей, в том числе в рамках Программы обновления парка сельскохозяйственной техники, утвержденной «Росагролизингом», освоена доведенная квота льготного лизинга в размере 140 млн рублей. Липецкая область вошла в число 20 российских регионов, использующих эту меру поддержки. За девять месяцев 2019 года объем поставок «Росагролизинга» в АПК региона составил 180 единиц сельскохозяйственной техники на сумму свыше 672 млн рублей, в том числе по Программе обновления парка техники – 108 единиц на сумму около 495 млн рублей.

Энергообеспеченность сельхозпредприятий области на 100 гектаров посевной площади по суммарной номинальной мощности самоходных машин составляет 188 лошадиных сил. По этому показателю Липецкая область находится в десятке лидирующих регионов России. «Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.