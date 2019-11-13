В Липецке установят 17 "Народных елок", которые украсят сами горожане

В Липецке начали активно готовиться к новогодним праздникам. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы по монтажу иллюминации в городе уже стартовали. Областной центр засияет разноцветными огнями уже к 15 декабря.

На площади Петра Великого уже установили каркас ели. Вскоре здесь появится композиция в виде цифр "2020". На следующей неделе специалисты "Липецкгорсвета" обещают завершить работы над световыми фонтанами на Петровском спуске. Следующие на очереди - арт-композиции "Замерзшие фонтаны" на улице Ленина. Соборную площадь украсить световая инсталляция "С Новым Годом!". Там же липчан будет радовать 20-метровая пушистая красавица.

В Нижнем парке после завершения основных работ начнут готовить каток. На центральной площади власти хотят установить 10-метровую ель. Там же расположится 6-метровая арт-композиция "Новогодний шарик". Вход в парк в районе остановки "Площадь Петра Великого" украсят гирляндами.

"Тающие сосульки", ретрогирлянды, разноцветные шары, арт-объекты и световые инсталляции - скоро город засияет новогодними огнями!Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Также украсят деревья на кольце площади Революции - гирлянды с эффектом "тающих сосулек" очень понравятся липчанам. Деревья вдоль улицы Советской загорятся яркими огнями. Еще их нарядят синими и серебряными шарами. А на улице Космонавтов - золотыми и красными. На некоторых улицах города появится подсветка - консоли и перетяжки. Магистрали и здания озарятся яркой новогодней иллюминацией.

На Комсомольский пруд вернутся полюбившиеся горожанам "Снеговики-музыканты", "Сказочная карета", "Волшебные арки" и "Светильники". А на Городище переедут "Сказочный камин" с "Котом", "Креслами", "Пуфом" и "Подарками".

Оказаться в зимнем лесу с полярным небосводом можно будет не выезжая из города - в парке "Быханов сад". На аллеи выйдут "Белки" и "Олени", а в амфитеатре тепло и уют создадут световой потолок, ретрогирлянды и новогодняя ель.

Перед "Звездным" будет красоваться 25-метровая каркасная ель. Здесь гостей встретят "Дед Мороз" и "Полярные медведи". А у стадиона "Металлург" вновь появится удивительная ель. От нее через сквер Ворошилова протянется "Тоннель желаний" из 9 светящихся арок. Еще один символ Нового года появится возле ОЦКНТиК.

Так, на основных городских площадках нарядят 9 елей. Также праздничные деревья появятся у торговых центров, предприятий и организаций. Впервые в Липецке установят "Народные елки". 17 зеленых красавиц украсят сами горожане в Левобережье, на Сырском Руднике, Матырском, Дачном, в 15-м микрорайоне, на ЛТЗ, Соколе, Силикатном и в других районах города. Проведут конкурс на лучшую новогоднюю игрушку среди метсных жителей. А в конце конкурсная комиссия выберет лучшую "Народную елку" города.