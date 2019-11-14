В октябре в Липецке и области подорожали говядина, хлеб, овощи и фрукты

В октябре этого года индекс потребительских цен по Липецкой области составил 100,3%. То есть по сравнению с прошлым месяцем цены во всех сферах жизни - продукты, товары, жкх, проезд, услуги и тд. увеличились на 0,3%. С начала года индекс потребительских цен составил 102,3%.

По данным пресс-службы Липецкстата, цены на продовольственные товары в октябре выросли на 0,6%. По сравнению с декабрем 2018 года - на 1,4%. Больше всего в октябре подорожала гречка - на 10%. Яйца выросли в цене на 8%. Овощи и фрукты - на 7%.Когда как овощи подрожали на 9%, а фрукты и цитрусовые на 7%. При этом картофель подешевел на 4%.

На 0,5-1% наблюдался рост цен на говядину, колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, овощные и фруктовые консервы, рыбопродукты, сыры, безалкогольные напитки, сливочное масло. Но зато на 5% подешевел сахар. На 4% -пшено. На 2% - мясо птицы и рис. А подсолнечное масло упало в цене на 1%.

Стоимость условного набора продуктов питания в Липецкой области составила 3 389 рублей. По сравнению с концом сентября его стоимость упала на 0,7%. И на 0,4% с начала года.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,1%. За 10 месяцев этого года - на 2,7%. На 1 -1,5% подорожали ткани, полотенца, товары для животных и табачные изделия. На 0,5-1% - трикотажные изделия, нитки, металлическая посуда и предметы домашнего обихода.

На 3% подешевели дорожные велосипеды для взрослых и телевизоры. На 1% - персональные компьютеры, электротовары, моющие и чистящие средства, газовое моторное топливо.

На 0,1% увеличились цены и тарифы на услуги по сравнению с предыдущим месяцем. А по сравнению с декабрем прошлого года - на 3,2%. Так, на 13% поднялись цены на автобусные экскурсии. На 8% - плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг. Отдельные виды ритуальных услуг подорожали на 6%. Абонентская плата за доступ в Интернет поднялась на 5%. На 3% подорожали билеты в театр. На 1% - ремонт и техническое обслуживание транспорта, ветеринарные услуги.

При этом на 8% подешевел проезд в поездах дальнего следования. На 5% стала ниже плата за пользование потребительским кредитом. На 1% упали цены на услуги в сфере зарубежного туризма и оплату курсов иностранных языков.