2019-11-14T18:12:48+03:00
Общество

Чиновники в Липецке 20 лет не хотели признавать дом аварийным

Жильцы опасаются, что ждать расселения им придется еще столько же
Юлия КЛЮЕВА
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Чиновники в Липецке 20 лет не хотели признавать дом аварийнымЧиновники в Липецке 20 лет не хотели признавать дом аварийнымФото: Архив "КП"
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Жильцы дома №151-153 по улице Гагарина много лет просили признать свое жилье аварийным. С 2000 года липчане обивали пороги различных инстанций, пытаясь пробить стену чиновничьего равнодушия. По словам горожан, дом весь в трещинах, стены мокнут и промерзают насквозь, между стенами и полом сквозные щели. Проводка едва работает, а двери и окна перекошены, фундамент проседает. Рядом с домом-бараком, как называют свое пристанище жильцы, находится железнодорожная и автомобильная дорога. Из-за этого дом буквально ходит ходуном.

- Это здание 1958 года изначально было поликлиникой, а в 1987 году его переделали во временное общежитие, которое сдавали людям на 3 года. Гипсокартонный барак на 36 квартир, - рассказал жилец дома. - В 90-е здание неизвестно как стало многоквартирным домом. Здесь полная антисанитария, в любой момент может случиться пожар. Да потолок может на голову упасть из-за крена и перекоса дома! А здесь в основном живут пенсионеры, инвалиды, малолетние дети.

В 2018 году в доме начали делать капремонт. Но липчане такому подарку не обрадовались. "Делать капремонт в двухэтажном гипсокартоновом бараке дело бессмысленное", - твердили они. Пытаясь отстоять свою правоту и в надежде обрести нормальное жилье, горожане продолжили свою борьбу.

Они обратились в прокуратуру Советского района Липецка с жалобой на отказ департамента ЖКХ признать дом аварийным. Прокурор провел проверку, а затем подал в суд иск о признании постановления департамента ЖКХ незаконным. Но пока дело находилось в суде, департамент отменил свое решение и вынес новое, где снова отказал признавать дом аварийным.

- Прокуратура продолжала настаивать, что оба решения департамента ЖКХ, в которых отказано в признании дома аварийным, незаконны, - сообщила "КП-Липецк" старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева. - В результате этой длительной судебной тяжбы в октябре 2019 года до вынесения судебного решения департамент признал требования прокурора законными и обоснованными, а также вынес еще одно постановление,согласно которому данный дом признали аварийным. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Однако, легче жильцам не стало. Ни после капремонта, ни после маленькой победы в ходе судебного разбирательства. Хотя последнее значительно увеличило их шансы на новое жилье. Дом по-прежнему в удручающем состоянии, а впереди зима. Ждать расселения липчанам придется не месяц и не два. Ведь теперь администрация города должна принять постановление об определении сроков сноса дома, признанного аварийным. Процедура длительная. Затем дом должны включить в программу "О переселении граждан из ветхого и аварийного жилья", определить сроки этого переселения.

Кроме того, постановление о признании дома аварийным и об определении сроков сноса должны направить каждому собственнику. А гражданам предстоит решить, как реализовать свои жилищные права - получить компенсацию или реальное жилье. Кстати, Правительство планирует принять изменения в жилищное законодательство, касающееся переселения. Но пока этого не произошло. А та процедура, которая предусмотрена действующими законами, достаточно громоздкая и длительная.

Так что Новый год липчанам придется встречать под крышей разваливающегося здания 1958 постройки.Надеясь, что стены дома выдержат еще один непростой год, а их обитатели получат новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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