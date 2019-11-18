Устойчивое развитие Группы НЛМК отметили на всероссийском конкурсе

Группа НЛМК стала призером номинации «Лучшее качество раскрытия информации об устойчивом развитии в годовом отчете» на 22-м конкурсе годовых отчетов, который организовали Московская Биржа и медиа-группа «РЦБ».

Конкурс годовых отчетов нацелен на поддержание высокого уровня открытости компаний и способствует эффективному раскрытию информации для инвесторов и клиентов. В состав конкурсного жюри по итогам 2018 года вошли эксперты, среди которых представители крупных инвестиционных фондов, профессиональных ассоциаций, общественных организаций и регулирующих органов, ведущие финансовые аналитики, специалисты по корпоративному управлению и коммуникациям.

Компания стремится соответствовать лучшим международным практикам в области устойчивого развития. В этом году агентство MSCI ESG Research в рамках регулярного пересмотра рейтингов по направлению устойчивого развития (экология, социальная ответственность и корпоративное управление - ESG рейтинг) повысило ESG рейтинг Группы НЛМК с уровня ВВ до BBB (по шкале ААА – ССС, где ААА – максимальная оценка). В июне аналитическое агентство FTSE Russell также повысило ESG рейтинг компании до 3,9 (максимум 5,0) в индексе FTSE4Good.

С материалами для ESG инвесторов можно ознакомиться на сайте, годовой отчет Группы НЛМК за 2018 год можно найти по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.