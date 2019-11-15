Владельцам липецких пивнушек придется расчищать снег и ставить камеры

В эту пятницу, 15 ноября, в Липецке состоялась встреча предпринимателей и руководителей города и области. Бизнесменам представили стандарт питейных заведений, по которому отныне должны работать все торговые площадки.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, теперь владельцы питейных заведений должны соблюдать правила звукоизоляции, убирать прилегающую территорию, а зимой расчищать снег. Кроме того, обязательны парковка, удобные подъездные пути, площадка для сбора мусора, освещение со стороны улицы. В заведении должен быть отдельный вход, аварийные выходы, средства пожаротушения. Еще одно обязательное условие - установка видеокамер, которые будут охватывать территорию в радиусе 20 метров от входа.

Около недели липецкие предприниматели будут изучать документ. При необходимости, внесут правки. Затем они подпишут хартию, чтобы зафиксировать договоренности.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, на работу пивных постоянно поступают жалобы. Поэтому контроль в отношении пивного бизнеса ужесточается. Артамонов также отметил, что у администрации нет цели подавить работу пивнушек. Власти хотят двигаться по пути цивилизованной продажи пива.