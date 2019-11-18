За 9 месяцев в Липецке и области снизилось число бешеных животных

За 9 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировали 176 216 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, этот показатель на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году с января по сентябрь былоа зарегистрировано 213 569 случаев.

Рост заболеваемости отмечен по 16 нозологиям. Липчане начали чаще болеть сальмонеллезом, дизентерией, острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, острым вирусным гепатитом А, коклюшем, менингококковой инфекцией, ветряной оспой, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, инфекционным мононуклеозом, чесоткой, описторхозом.

В то же время отмечено снижение показателей заболеваемости по 18 нозологиям - ОРВИ, грипп, ОКИ, хронический вирусный гепатит В, гепатит С, туберкулез, клещевой боррелиоз, внебольничные пневмонии, сифилис, педикулез и тд. Снизилась обращаемость липчан по поводу покусов животными, а также клещами.

Кстати, с января по сентябрь в регионе зарегистрировано лишь 14 бешеных животных. В то время как в прошлом году было выявлено 159 случаев бешенства. На 15,6% снизилось число липчан, пострадавших от укусов животных - 3 758 человек.

На 19,5% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. В январе-октябре специалисты зарегистрировали 4 551 случай внебольничных пневмоний. Это ниже на 17,8%, чем в прошлом году. Кроме того, за 9 месяцев этого года 6 человек заболели корью. Причем все они не были привиты от инфекционного заболевания. 2 случая из них - завозные. Больные заразились в Азербайджане и Москве. 4 случая - среди цыганского населения.