2019-11-19T09:37:24+03:00
Общество

НЛМК завершил реконструкцию Парка металлургов в Липецке

Реконструкция парка началась в апреле 2019 года
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НЛМК завершил реконструкцию Парка металлургов в Левобережном районе Липецка. Проект по созданию в городе комфортного общественного пространства реализован совместно с администрацией области и мэрией Липецка.

Реконструкция парка началась в апреле 2019 года. За семь месяцев полностью благоустроено и очищено от мусора и поросли парковое пространство. Появилось новое покрытие на аллеях и прилегающей территории с разметкой и указателями. По просьбе жителей на центральной аллее для безопасности детей уложенный на первом этапе реконструкции гравий заменили на плитку.

Отреставрирована входная колоннада, обустроена парковка для автотранспорта на 50 парковочных мест. В парке появилось около 300 светильников и 26 прожекторов, новые скамейки и урны. Для безопасности отдыхающих по всей территории установили 50 камер видеонаблюдения.

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В центральной зоне построен стильный холм со сценой. В парке появилась спортивная зона с универсальными площадками для баскетбола, футбола, волейбола и воркаута. По периметру парка организовали освещенную вело- и беговую дорожку длиной около 2 км, которую в зимнее время года можно будет использовать как лыжную трассу. Для детей оборудовали две игровые площадки, а для любителей пеших прогулок - эко-тропы.

В конце центральной аллеи построен парковый павильон, в котором уже скоро разместятся кафе, туалеты и киоск. Посетителям станет доступен прокат велосипедов, роликов и лыж.

Фотоподборку об обновленном Парке металлургов можно посмотреть здесь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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