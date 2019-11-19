2019-11-19T09:40:16+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше гостей»

Фестиваль «Доброе сало» вновь подарит гостям незабываемые впечатления
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Известный далеко за пределами Липецкой области фестиваль «Доброе сало» пройдет 23 ноября в районном центре Доброе. Каждый год организаторы дарят гостям незабываемые гастрономические впечатления.

Жители Добровского района привезут на фестиваль самое разное сало, приготовленное по традиционным и авторским рецептам: соленое, копченое, вареное, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски, по-абхазски и даже сало в шоколаде. Также главному продукту фестиваля будут посвящены тематические конкурсы. Гостям предстоит выбрать наиболее красивый костюм и лучшее фото поросенка, самый вкусный бутерброд. Кроме того, посетителей ждут народные забавы и развлечения, выступление творческих коллективов и театрализованное представление.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше гостей. Ежегодный фестиваль «Русборг» посещают свыше 30 тыс. зрителей, несколько десятков тысяч человек – праздники «Антоновские яблоки» и «Русская закваска». Популярностью у любителей этнотуризма пользуются фестивали «Липецкое городище», «Казачья застава», музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова. Гастрономическое направление представлено фестивалями «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша». По словам Игоря Артамонова, регион прочно вошел в число лидеров среди субъектов РФ по событийному туризму, а некоторые фестивали были включены в Национальный календарь событий. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», – уверен глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Новости 24
В Липецке закроют автостанцию "Сокол" и сократят рейсы
Под Липецком женщина избила соседского ребенка на детской площадке
Спасатели предупреждают жителей Липецка о гололеде на дорогах
В ноябре в Липецке зарегистрировали абсолютный максимум температуры
В Липецке план «Перехват» – ищут водителя «БМВ», который сбил женщину
На федеральном канале рассказали о "Собачьем Освенциме" под Липецком
За неделю в Липецке на нарушении ПДД попались 158 пешеходов
Тонну мяса птицы из Липецка задержали в Ростовской области
Продавца ритуальных услуг под Липецком оштрафовали за мошенничество с памятниками
В Липецке 2-летняя девочка проглотила 38 магнитов
Угнанную в Липецке иномарку нашли на штрафстоянке в Московской области
В областной детской поликлинике завершена масштабная модернизации
Мужчину с приступом сняли у дверей поликлиники в Липецке
За неделю в Липецке эвакуировали 55 неправильно припаркованных машин
Игорь Артамонов: «Событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше гостей»
В ДТП с «Рено» на трассе «Дон» под Липецком пострадал пассажир «Калины»
В Липецке в границах переулка Яблочкина запретили строить высотки
С начала года в Липецке и области 295 человек заболели ВИЧ
Во вторник в Липецке вновь отключат свет и воду