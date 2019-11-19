Игорь Артамонов: «Событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше гостей»

Известный далеко за пределами Липецкой области фестиваль «Доброе сало» пройдет 23 ноября в районном центре Доброе. Каждый год организаторы дарят гостям незабываемые гастрономические впечатления.

Жители Добровского района привезут на фестиваль самое разное сало, приготовленное по традиционным и авторским рецептам: соленое, копченое, вареное, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски, по-абхазски и даже сало в шоколаде. Также главному продукту фестиваля будут посвящены тематические конкурсы. Гостям предстоит выбрать наиболее красивый костюм и лучшее фото поросенка, самый вкусный бутерброд. Кроме того, посетителей ждут народные забавы и развлечения, выступление творческих коллективов и театрализованное представление.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше гостей. Ежегодный фестиваль «Русборг» посещают свыше 30 тыс. зрителей, несколько десятков тысяч человек – праздники «Антоновские яблоки» и «Русская закваска». Популярностью у любителей этнотуризма пользуются фестивали «Липецкое городище», «Казачья застава», музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова. Гастрономическое направление представлено фестивалями «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша». По словам Игоря Артамонова, регион прочно вошел в число лидеров среди субъектов РФ по событийному туризму, а некоторые фестивали были включены в Национальный календарь событий. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», – уверен глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.