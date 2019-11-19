В областной детской поликлинике завершена масштабная модернизации

В липецкой областной детской больнице завершился очередной этап модернизации. Было закуплено и обновлено более 200 единиц современного медицинского оборудования: офтальмологическая широкопольная система для раннего выявления ретинопатии недоношенных детей; ультразвуковая диагностическая система экспертного класса; рентгеновская диагностическая цифровая система. Получил новое оснащение реанимобиль службы санитарной авиации.

В самом здании проведен капитальный ремонт, созданы все условия для комфортного пребывания маленьких пациентов и их родителей. Также проведена реконструкция пищеблока с заменой устаревшего на новое технологическое оборудование.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что на эти цели было выделено 122,4 млн рублей на условиях софинансирования: из них средства областного бюджета составили 73,9 млн. рублей, средства федерального бюджета - 43,9 млн. рублей, средства Фонда ОМС - 4,3 млн. рублей.

По словам главы региона, модернизация крупнейшего профильного медицинского учреждения области позволила повысить качество высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: нейрохирургия, детская онкология, травматология и ортопедия, урология.

Благодаря новому оборудованию внедрены и более современные методики лечения. Так, в настоящее время в отделении оториноларингологии широко используется модернизированная техника оперативного лечения с применением эндовидеоскопической технологии, способствующей более быстрому заживлению и снижению риска развития осложнений.

Получила свое развитие артроскопическая хирургия, освоены малоинвазивные артроскопические методики выполнения операций на суставах, преимуществом которых является сокращение сроков лечения, значительное улучшение качества жизни пациентов, минимизация риска осложнений.

Приобретено новое медицинское оборудование и в отделение нейрохирургии, что позволило развивать, как новые, так и усовершенствовать ранее применяемые методики. Также в больнице проводятся операции краниопластики при врожденных и приобретенных дефектах свода черепа с использованием методики 3D-моделирования крупных и сложных дефектов черепа.

Произошли значительные изменения и в отделении детской онкологии и гематологии. Сегодня врачами широко используется новые хирургические методики у онкологических больных и паллиативных пациентов, а также новые методики терапии онкологических заболеваний.

В текущем году в практику отделения анестезиологии-реанимации внедрены новые виды анестезий, что позволило в 90% случаев выполнять оперативные вмешательства без применения наркотических анальгетиков. Приобретение современных наркозных аппаратов позволило проводить так называемую низкопоточную анестезию, что способствует сокращению времени выхода из анестезии и экономит дорогостоящие ингаляционные анестетики.

Получили свое развитие и IТ-технологии: рабочие места организованы в системе РАСS, в поликлинике используется лабораторная информационная система учреждений здравоохранения Липецкой области, произошел переход на более полный электронный документооборот. Наряду с этим, проведена модернизация локальной вычислительной сети учреждения, заменено устаревшее и введено в эксплуатацию новое сетевое оборудование (40 защищенных автоматизированных рабочих мест и 20 многофункциональных устройств). Также в рамках модернизации телефонии в больнице работает система электронных очередей входящих звонков на четырех основных номерах больницы.

В настоящее время в поликлинике происходит не только назначение анализов из электронной медицинской карты пациента, но и печать направлений и получение результатов. У онкологических больных в электронной медицинской карте добавлена дополнительная информация по методам лечения и стадиям заболевания.

Кроме того, Игорь Артамонов отметил, что в областной детской больнице внедряется «бережливое производство»: расширены фактические площади приемного покоя за счет открытия новых оборудованных помещений для приема новорожденных в отделении патологии новорожденных, а помещений для приема плановых больных – в отделении хирургического профиля.

Таким образом, появились возможности для разведения потоков поступающих больных и устранения нежелательных контактов плановых и экстренных больных, сократилась до минимума очередность и время ожидания приема к врачу, а главное – увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом.

Произошедшие значительные изменения призваны повысить качество и доступность оказания медицинской помощи. «Мы будем настойчиво улучшать систему здравоохранения Липецкой области. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.