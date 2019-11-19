2019-11-19T13:18:04+03:00
Общество

В Липецке и области забраковали 11 партий опасной рыбы

Виновные заплатили более 370 тыс. рублей штрафа
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке нашли опасную рыбуВ Липецке нашли опасную рыбуФото: Архив "КП"
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Управление Роспотребнадзора по Липецкой области контролирует качество и безопасность рыбы и морепродуктов. По данным пресс-службы управления, за 9 месяцев этого года сотрудники ведомства провели 74 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих рыбную продукцию.

59 проб исследовали на соответствие требованиям нормативам по содержанию глазури. Нарушений не выявлено. Еще 52 пробы проверили на содержание фосфатов - соответвуют требованиям Технического регламента Таможенного союза. В 74 пробах паразитов не выявлено. 194 пробы рыбной продукции специалисты исследовали на соответствие по микробиологическим показателям. 2 пробы не соответствовали нормам.

Кстати, на предприятиях сотрудники управления нашли несколько нарушений: рыбу хранили в помещении, где не соблюдался температурный режим, при реализации рыбной продукции отсутствовала сопроводительная документация, помещения были в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

С января по сентябрь 2019 года специалисты забраковали 11 партий некачественной и опасной рыбной продукции. Всего 23 кг рыбы. Виновных оштрафовали на общую сумму более 370 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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