2019-11-19T18:09:27+03:00
Общество

Из бюджета Липецка на охрану школ хотят выделить 7 млн. рублей

Правда, эта сумма покроет лишь 10% расходов
Юлия КЛЮЕВА
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В бюджете Липецка на охрану школ запланировали 7 млн. рублейВ бюджете Липецка на охрану школ запланировали 7 млн. рублейФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Этим днем, 19 ноября, в мэрии прошли публичные слушания по проекту Бюджета Липецка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проект финансового документа представила председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова.

На следующий год запланирован общий объем доходов в 11,2 млрд. рублей. Расходов - 11,6 млрд. рублей. Так, дефицит бюджета составит 393 млн. рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, более 65% расходов планируют направить на социально-культурную сферу.

На школы и десады выделяют 6,3 млрд. рублей, что на 109 млн. больше, чем в 2019 году. Сфера культуры получит 431,5 млн. рублей. На социальную политику потратят 521 млн. На физкультуру и спорт - 348 млн. рублей. В сферу ЖКХ хотят направить 892 млн. рублей. Более 1,6 млрд. рублей предусмотрено на развитие транспорта и дорожной отрасли областного центра. Почти 400 млн. рублей планируется потратить на благоустройство.

Также в проекте отражены капитальные вложения на ближайшую трехлетку: предстоит 2 этап реконструкции проспекта Победы, а также улицы Баумана, 50 лет НЛМК. В поселке Новая Жизнь планируется построить мост. Запланировано строительство "Ул. Белана в границаз 30 микрорайона", объекта "Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона "Елецкий", объездной дороги в районе улицы Маяковского. Граждан нужно переселить из аварийного жилья. Построить детсады в районе Лебедянского шоссе, в 30, 31, 32 и 33 микрорайонах, в Желтых Песках, а также ясли для ДОУ №113, а также школы в 32 и 33 микрорайонах, в микрорайоне "Звездный", в Новой Жизни и Желтых Песках. Возвести "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном" возле школы №14, крытый ледовый каток по улице Космонавтов, водопровод на Северном Руднике, котельную в микрорайоне "Звездный". Рекультивировать полигон "Венера".

В бюджете около 7 млн. рублей запланированы на охрану школ. Правда, эта сумма покроет лишь 10% от расходов. Казне нужны 17 млн. рублей, чтобы покрыть расходы на питание дошкольников. С этим вопросом власти города хотят обратиться к региону.

Кстати, в бюджете не предусмотрено денег на покупку электробусов и спецтехники. Проект Бюджета отправят на рассмотрение в Липецкий горсовет. Парламентариям предстоит утвердить документ в 2 чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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