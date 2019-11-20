Проект НЛМК по производству металлургических брикетов получил золотую медаль Металл-Экспо 2019

НЛМК стал лауреатом 25-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2019 за строительство комплекса по производству металлургических брикетов. Проект позволил получать сырье из отходов доменного производства, а также перерабатывать ранее накопленные отходы.

Золотой медалью выставки отметили специалистов НЛМК, Треста «Севзапэнергомонтаж», НЛМК-Инжиниринг и компании Промстройэксперт за строительство нового объекта и освоение технологии по выпуску металлургических брикетов для доменных печей. Эта технология – собственная разработка компании. Ее идея принадлежит почетному металлургу РФ, профессору, бывшему главному доменщику Новолипецкого комбината Ивану Курунову, трагически погибшему в 2017 году. Мощность производственного комплекса составляет 700 тыс. тонн брикетов в год.

Брикеты изготавливают из железосодержащих отходов, которые образуются в процессе очистки доменного газа, а также улавливания коксовой, угольной и железорудной пыли. Ежегодно в производство возвращается 240 тыс. тонн доменных шламов. В основе технологии производства брикетов – экологически безопасный метод прессования без обжига. Получаемые брикеты используются как сырье в процессе выплавки чугуна и частично замещают первичное железорудное и угольное сырье. В результате на 9% снижается расход железорудных окатышей и на 3% - кокса, что на 2% уменьшает себестоимость чугуна.

Фабрика брикетирования построена с использованием наилучших доступных технологий. Она оснащена высокоэффективной пылегазоочисткой, которая позволяет избегать пыления при перегрузке сыпучих веществ. Современные рукавные фильтры обеспечивают очистку воздуха от пыли на уровне наилучших доступных технологий (остаточная концентрация пыли - 5 мг/м3).

Инвестиции в проект составили около 3,8 млрд рублей. Реализация проекта создала на НЛМК около 200 новых рабочих мест.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.