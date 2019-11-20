На повышение зарплат липецким бюджетникам из областной казны выделено свыше 1 млрд рублей

Работники бюджетной сферы относятся к самым незащищенным слоям работающего населения, и задача государства – финансово поддержать эту категорию граждан. Оплата труда таких специалистов производится из федерального или местного бюджетов и здесь все зависит от возможностей самого государства, ситуации на местах. Повышение зарплат бюджетникам – в числе приоритетов для липецких властей, и главный посыл здесь – не погоня за «красивыми цифрами». Рост денежных доходов должны ощущать все работники социальной сферы. У них, как отмечает глава региона Игорь Артамонов, «должен вырасти общий доход…это задача, которой мы будем заниматься постоянно».

Понятно, что не бывает «все и сразу», тут важна поэтапная целенаправленная работа.

По темпам роста первые в ЦФО

Как сообщили нам в управлении труда и занятости Липецкой области, рост зарплат «указных» категорий работников планируется в соответствии с ежегодно прогнозируемым ростом зарплаты в субъекте. Зарплата этой категории бюджетников поднималась поэтапно, в 2018 г. она была выведена на уровень средней зарплаты по региону. С 1 января 2019 г., была повышена заработная плата всем без исключения работникам бюджетной сферы учреждений областного и муниципального уровней. Ее рост составил 10%, а в федеральных учреждениях заработная плата повысилась с 1 октября на 4,3%. В связи с таким решением губернатора, в течение всего года темп роста заработной платы в регионе значительно превышал аналогичный показатель на всей территории ЦФО. На 2020 г. прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Липецкой области составит 31 087 рублей, темп роста к 2019 г. – 105,8%.

Кому и насколько повысят оплату труда

В Липецкой области очередное повышение зарплаты отдельным категориям бюджетникам начнется с нового года. Соответствующий документ подготовлен в рамках реализации поручений Правительства РФ о сохранении соотношений между уровнями оплаты «указных» категорий работников и среднемесячного дохода в регионе. На 5,8% вырастут оклады работников образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения. На эти цели предусмотрено проектом закона об областном бюджете свыше 730 миллионов рублей. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ вырастет до 12 130 рублей. На обеспечение этой нормы предусмотрено еще 230 млн рублей.

Кроме того, по распоряжению губернатора, вырастет зарплата у помощников воспитателей и младших воспитателей (она была практически на уровне минимальной). Это повышение, которое коснется почти 3,3 тысяч человек, в следующем году пройдет в 2 этапа – с 1 января их зарплата вырастет на 10%, на столько же будет увеличена еще и с 1 июля.

- Руководителем региона также принято решение поддержать педагогов, которые трудятся в учреждениях здравоохранения (их 152 человека). Они работают в ОКУ Усманский противотуберкулезный детский санаторий, санатории «Мечта», Елецком доме ребенка. Их зарплата вырастет на 7,5% и составит чуть больше 20 тысяч рублей, - сообщила зам. начальника областного управления труда и занятости Елена Походаева.- Все решения по бюджетникам обеспечены в регионе финансово в полном объеме, и с принятием закона на сессии облсовета, средства будут доведены до каждого учреждения.

Всего же общая суммы выделяемых средств на повышение зарплат работникам социальной сферы составит свыше 1 миллиарда 59 миллионов рублей – это областные деньги. «59 тысяч человек увидят рост оплаты труда в своих расчетных листках… Все, что оптимизировано, должно направляться на повышение заработной платы», - подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

Владимир КУЛИК. Фото из архива «КП№