NLMK.SHOP стал лучшим интернет-проектом года на Металл-Экспо 2019

Он прошел в рамках 25-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2019. В номинации «E-commerce» жюри конкурса назвало победителем интернет-магазин НЛМК.

Конкурс проводится при поддержке Российского Союза поставщиков металлопродукции и журнала «Металлоснабжение и сбыт». Он помогает выявлять лучшие интернет-решения, которые создают новые коммуникации между покупателями и продавцами черных и цветных металлов.

Торговая онлайн-площадка НЛМК для компаний малого и среднего бизнеса открылась весной 2018 года. Это полноценная онлайн-система самообслуживания, которая позволяет оформлять заказы на продукцию малыми объемами и без необходимости дополнительных процессов вне системы. В интернет-магазине клиенты смогут заказать свыше 17 тыс. наименований металлопродукции, включая сортовой прокат, плоский прокат и метизы. Сервис дает возможность подбирать продукцию по техническим характеристикам и приобретать металл с собственных складов. Интернет-магазин имеет понятный и удобный интерфейс, который позволяет максимально легко и быстро сформировать заявку на продукцию в различных форматах — по весу или по количеству единиц, а также выбрать условия поставки.

Для продвижения интернет-магазина НЛМК была снята серия роликов «Покупать металл просто!». Они получили награды за «Лучшую режиссуру» и «Лучшую дикторскую работу» на конкурсе корпоративной видеопродукции в металлургической отрасли «Metal-Vision’2019». Ролики направлены на расширение аудитории покупателей интернет-магазина и показывают, что теперь благодаря удобному сервису покупка металла больше не требует специальных навыков и легко доступна любому человеку.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.