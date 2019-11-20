2019-11-20T17:24:57+03:00
Общество

Министерство энергетики РФ подтвердило готовность «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 годов

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг.
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Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства. Документ подтверждает соблюдение «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») требований, установленными правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов. Специалистами компаний отремонтировано свыше 51 тысячи километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 12,5 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен ремонт 79 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено около 30 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.

Большое внимание в преддверии отопительного периода уделялось противоаварийной подготовке оперативного персонала. С целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в структурных подразделениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в течение года было проведено более 11,3 тысяч тренировок с оперативным персоналом, в том числе более 20 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления. Все филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

«Мы постоянно совершенствуем процесс подготовки к ОЗП, каждых год дополняя все предписанные правилами мероприятия собственными наработками и решениями, учитывающим многие факторы: от климатических и ландшафтных особенностей территорий – до беспрецедентно большого количества регионов нашей операционной ответственности. В результате это позволяет обеспечить высокий уровень готовности наших работников и всей электросетевой инфраструктуры. Скрупулезно, до деталей отработанные навыки действий персонала в самых сложных и нестандартных условиях, в том числе – совместными усилиями бригад из разных филиалов, своевременная и полная реализация всех производственных программ, являются ключевым условием для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей 20 регионов страны в период холодов», - подчеркивает генеральный директор ПАО «МРСК Центра»– управляющей организации «ПАО «МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

В настоящее время к ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 2 943 бригады в составе 12 542 человек, 4 375 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В распоряжении энергетиков находятся 1 974 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 60,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов. Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформированы 168 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности, готовых в любой момент выехать на ликвидацию аварийных ситуаций в любой регион России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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