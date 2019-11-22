МЧС предупреждает: на реках Липецка и области начался ледостав

Липецкие спасатели сообщили об установлении ледостава на реках Липецка и области. То есть водоемы сковывает лед. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, такое явление природы ожидается в воскресенье-понедельник, 24 и 25 ноября. Лед образуется на следующих реках: Воронеж в Липецке – в районе городского пляжа, Дон в районе города Данков, Сосна в Ельце.

Спасатели предупреждают – ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Причем чаще всего среди погибших оказываются дети и рыбаки. Липчан призывают соблюдать правила безопасности. Помните, что безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см. Чтобы переходить реку, нужно дождаться толщины льда в 15 и более см.

Лед считается прочным, если он прозрачный, но при этом отдает зеленоватым или синеватым оттенком. На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще. Если лед молочно-мутного, серого цвета и пористый, знайте – он обрушивается без предупреждающего потрескивания. Снег замедляет рост ледяного покрова. Ходить по таким участкам более чем опасно. Лед более тонок на течении, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, где бьют подводные ключи, под мостами, в узких протоках, а также где растут водные растения и в местах сброса в водоемы теплых и горячих вод предприятий.

7-9 часов человек может безопасно пробыть в воде, температура которой +24 градуса. При температуре воды от +5 до +15 градусов это время заметно уменьшается – от 3,5 до 4,5 часов. Температура воды +2, +3 градуса окажется смертельной для человека через 10-15 минут.

Если вы провалились под лед, следует не паниковать и не делать резких движений, стабилизировать дыхание. Затем широко раскинуть руки в стороны, постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не уйти с головой под воду. Постараться перебраться на тот край полыньи, где течение не уносит под лед. Попытаться без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросив на него одну, а затем другую ногу. Если лед выдержал – медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен.

О правилах поведения на льду можно почитать здесь.