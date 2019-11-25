Нужно ли экстренно расселять жильцов дома, где ввели режим ЧС, покажет экспертиза

В доме №2 на Осеннем проезде, где ввели локальный режим ЧС, проводят экспертизу. В субботу, 23 ноября, в Липецк приехал эксперт воронежского филиала столичной фирмы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он будет несколько дней проводить исследования, чтобы оценить состояние каждой из 60 квартир и дома в целом. На основе полученных данных специалист поймет, насколько изношен дом, а также решит, какие мероприятия надо провести, чтобы исключить возможность внезапного обрушения.

Результаты экспертизы также представят специальной комиссии. Ее члены определят, является ли дом аварийным, нужно ли расселить жителей и как быстро. По словам главы города Евгении Уваркиной, экстренно переселить липчан можно только в жилье маневренного фонда. Это при условии, если экспертиза покажет, что противоаварийные мероприятия не помогают.

- В случае признания дома аварийным существует два варианта развития событий, - рассказала глава администрации. - Если экспертиза показывает, что расселение нужно провести как можно скорее, комиссия займётся решением этого вопроса. Если дом удастся укрепить на несколько лет, его включат в очередь, и расселение будет проходить в плановом режиме.

Напомним, локальный режим ЧС ввели 1 ноября. В доме на Осеннем проезде прогнулись перекрытия. На место происшествия тут же прибыли представители профильных служб, городской администрации, а также экстренные службы. В доме отключили газ. А липчан решили расселить в жилье маневренного фонда. Однако, большинство жильцов отказались переезжать. Более того, липчане потребовали признать дом аварийным и выделить им новые квартиры.