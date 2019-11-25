В Липецке в автобусе упала персионерка: предварительный диагноз - перелом позвоночника

В Липецке пенсионерка, прокатившись в автобусе, оказалась в больнице. Об этом сообщили ее родственники в соцсетях. Происшествие случилось неделю назад, 18 ноября. 62-летняя липчанка Елена села в автобус №33 на остановке «Прокатная».

- На подъеме от Театральной площади до площади Плеханова водитель устроил гонки с другим автобусом, - сообщили родные пострадавшей. – Перед самым подъемом он резко затормозил. Бабушка не смогла удержаться и упала.

Как рассказал «КП-Липецк» зять липчанки Игорь, пассажиры помогли несчастной выйти из автобуса на остановке. Она была в шоковом состоянии. Но даже сделать шаг от остановки пострадавшая уже не могла. Сил хватило лишь на то, чтобы позвонить Игорю. Мужчина приехал за ней на машине и отвез в ближайшую поликлинику. Оттуда ее отправили на скорой помощи в больницу на ЛТЗ.

- Предварительный диагноз – перелом позвоночника, - поделился липчанин. – Но не точно, так как аппарат МРТ был сломан, пришлось дважды делать рентген. Сейчас она находится в больнице.

Кстати, у пострадавшей сохранился билет, в котором указан номер маршрута и время посадки. Игорь признался, что их семья не собиралась поднимать шумиху вокруг этой истории. Им было бы достаточно, если представители транспортной компании извинились. Однако, до сих пор с ними никто не связался.

- Сообщение о случившемся поступило из травмпункта, - прокомментировала ситуацию врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – По данному факту проводится проверка в отделе полиции №8.