В Липецк могут пригласить управляющие компании из других регионов

В этот понедельник, 25 ноября, губернатор Липецкой области провел совещание по вопросам работы организаций ЖКХ в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Игорь Артамонов потребовал усилить контроль за работой управляшек, к которым у жителей много претензий. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, составлен рейтинг управляющих компаний. В соответствии с ним по нескольким направлениям ведется работа. Так, по 10 худшим организациям жильцы примут решение об их замене. Госжилинспекция усилит работу по выдаче предписаний и отстаиванию позиций в суде. Прокуратура также готова защитить липчан от недобросовестных компаний, правда сами жильцы не спешат писать туда жалобы.Кстати, в регион могут начать работать управляющие компании из других регионов. Такие переговоры уже идут.

- Если нас не будут понимать коллеги, а мы в них очень заинтересованы, то будем приглашать иногородних, - сообщил Артамонов.

За 10 месяцев в Госжилинспекцию поступило 18 104 обращения граждан. Этот показатель на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. В 58% случаев липчане спрашивали о техническом состоянии общего имущества и содержании многоквартирных домов. 21% об общего количества обращений были по вопросам начисления и нормативов потребления коммунальных услуг. Еще 11% - предоставление коммунальных услуг. И 4% - размер платы за содержание жилья, порядок проведения собраний.

С начала года проведено 11 тыс. проверок в отношении управляшек. Выдано 4 437 предписаний, составлено 350 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов – 11,1 млн. рублей. 97,7% предписаний исполнены в срок. Остальные находятся на контроле.

Кстати, Госжилинспекция проверяет правильность начисления платы на коммунальные ресурсы. Так, в 2018-2019 годах сделан перерасчет платы жителям на 23 млн. рублей. Из которых 14 млн. за теплоснабжение.

Напомним, что в Госжилинспекции работает «горячая линия» - 22-13-16. На нее обращения липчан принимаются ежедневно с 8.30 до 17.30.