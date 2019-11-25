2019-11-25T18:08:12+03:00
Общество

В Липецк могут пригласить управляющие компании из других регионов

В администрации Липецкой области обсудили проблемы ЖКХ
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В администрации Липецкой области обсудили проблемы ЖКХВ администрации Липецкой области обсудили проблемы ЖКХФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 25 ноября, губернатор Липецкой области провел совещание по вопросам работы организаций ЖКХ в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Игорь Артамонов потребовал усилить контроль за работой управляшек, к которым у жителей много претензий. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, составлен рейтинг управляющих компаний. В соответствии с ним по нескольким направлениям ведется работа. Так, по 10 худшим организациям жильцы примут решение об их замене. Госжилинспекция усилит работу по выдаче предписаний и отстаиванию позиций в суде. Прокуратура также готова защитить липчан от недобросовестных компаний, правда сами жильцы не спешат писать туда жалобы.Кстати, в регион могут начать работать управляющие компании из других регионов. Такие переговоры уже идут.

- Если нас не будут понимать коллеги, а мы в них очень заинтересованы, то будем приглашать иногородних, - сообщил Артамонов.

За 10 месяцев в Госжилинспекцию поступило 18 104 обращения граждан. Этот показатель на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. В 58% случаев липчане спрашивали о техническом состоянии общего имущества и содержании многоквартирных домов. 21% об общего количества обращений были по вопросам начисления и нормативов потребления коммунальных услуг. Еще 11% - предоставление коммунальных услуг. И 4% - размер платы за содержание жилья, порядок проведения собраний.

С начала года проведено 11 тыс. проверок в отношении управляшек. Выдано 4 437 предписаний, составлено 350 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов – 11,1 млн. рублей. 97,7% предписаний исполнены в срок. Остальные находятся на контроле.

Кстати, Госжилинспекция проверяет правильность начисления платы на коммунальные ресурсы. Так, в 2018-2019 годах сделан перерасчет платы жителям на 23 млн. рублей. Из которых 14 млн. за теплоснабжение.

Напомним, что в Госжилинспекции работает «горячая линия» - 22-13-16. На нее обращения липчан принимаются ежедневно с 8.30 до 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ночь на вторник в Липецке от 9 до 14 градусов мороза
Липецкие спасатели вскрыли квартиры с трупами, спасли котенка и сняли кольцо с опухшего пальца
Во вторник 8 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды
В Липецке девушка в длительном запое «заминировала» пятиэтажку
Под Липецком полицейские спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку
Под Липецком мужчина забил соседа камнем
У липецких держателей вкладов по 127500 рублей на счете
Липчанин обманул государство почти на 1.5 млн. рублей по программе развития села
Под Липецком вновь ограничат движение на трассе из-за ремонта на ж/д переезде
В Липецке продлили конкурс проектов, по которому памятник Ленину перенесут на ЛТЗ
Из двух ночных пожаров в Липецке эвакуировали 65 человек
Пьяный водитель иномарки в Липецке попал под уголовную статью
В четверг в центре Липецка запретят продавать алкоголь
Автостанция «Сокол» в Липецке продолжит работать до весны
В ДТП с тремя иномарками в Липецке пострадала школьница
В выходные под Липецком пропал 73-летний пенсионер