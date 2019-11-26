Варка стали – процесс творческий

Профессии НЛМК

В числе редких и ответственных профессий на Новолипецком комбинате – машинист дистрибутора, который ведет процесс выплавки стали. Специфика такова, что готовых специалистов этого профиля не бывает, сначала каждый из них получает необходимый опыт на участке выплавки стали.

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Владимир Афанасьев пришел на комбинат 10 лет назад – после окончания политеха со специальностью инженера литейного производства черных и цветных металлов. По направлению попал в конвертерный цех №2 и первые впечатления запомнились навсегда.

- Когда обычный человек впервые видит огромные агрегаты – два на тот момент конвертера по 360 тонн, льющийся огненный металл…это завораживающее зрелище, - с улыбкой вспоминает Владимир.

Начинал подручным сталевара, и уже через полгода, по его словам, чувствовал себя «как рыба в воде». А все потому, что «курс молодого бойца» проходил под руководством маститого наставника Виктора Виноградова, обучившего его азам профессии. Через полтора года, после обучения и экзаменов, ему доверили должность машиниста дистрибутора.

- По сути, я – сталевар, моя задача в том, чтобы превратить чугун в сталь, - разъясняет особенности профессии Владимир. – Я занимаюсь тем, что заказываю, сколько подать в конвертер лома и чугуна, когда и с каким расходом опускать форму, какие использовать присадки в течение продувки и с какой температурой осуществлять выпуск.

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Помимо безусловного знания технологического процесса здесь очень важны внимательность, самоконтроль, ответственность. Ведь от правильности, отточенности твоих действий зависит не только соответствие продукции, но и безопасность окружающих.

- В смену проводишь 10 плавок, за это время из твоих рук выходит примерно 3200 тонн металла. И это не механический труд, а творческий процесс. Фактически стоишь у первоистоков, от тебя зависит насколько хорошо потом пройдет прокатка, - поясняет Владимир Афанасьев.

За годы работы пришли и опыт, и успех. Два раза подряд он становился лучшим молодым представителем профессии, а в третий раз по итогам профессионального конкурса занял призовое место. И впереди новые профессиональные горизонты. Уже год, как Владимир Афанасьев исполняет обязанности мастера, стоит в резерве на должность начальника участка. Подумывает о получении еще и экономического образования.

В последнее время Владимир со своими коллегами занимался пуско-наладочными работами в своем цехе, где в этом году проходит полная реконструкция второго конвертера. Это, по словам Афанасьева, практически «стройка века». За 190 суток на месте старого агрегата был построен новый, который оснащен по последнему слову техники. Это грандиозная масштабная работа, которая позволит увеличить объемы производства стали.

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- Испытываю чувство гордости, что причастен к процессу производства стали, вижу реальную пользу от своего труда, - откровенничает Владимир Афанасьев. – Оглядываясь назад, всегда оцениваешь последствия твоих поступков. Сейчас я доволен, что все сложилось именно так. Кстати, я первый, кто в нашей семье связал свою судьбу с НЛМК. У меня стабильная, достойно оплачиваемая перспективная работа. Несколько лет назад по программе «Жилье молодым металлургам», получил на льготных условиях ключи от новой квартиры. Растим с супругой троих ребятишек, и есть уверенность в завтрашнем дне. А тем, кто мечтает стать металлургом, желаю не бояться идти вперед, получать новые знания, – и все будет хорошо.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из личного архива В.Афанасьева.