Липчане выбрали тарифный план «Для начала» от «Ростелекома»

За 10 месяцев 2019 года его абонентская база увеличилась на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тариф включает доступ к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/сек и 160 каналов «Интерактивного ТВ» с опциями «Управление просмотром» и «Мультирум».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Несколько лет назад липчане отдавали предпочтение одной услуге – доступу в интернет. Ситуация изменилась с начала прошлого года, когда был отмечен рост спроса на пакетные предложения, в состав которых входит доступ в Сеть и цифровое телевидение. В 2019 году самым популярным тарифом стал «Для начала», в нем есть оптимальный набор услуг и опций. Например, высокая скорость доступа в интернет и большое количество телевизионных каналов. Мы продолжаем развивать сеть передачи данных, что дает возможность жителям нашего региона получать самые востребованные услуги связи».

Мария Нестужева, юбилейный абонент тарифного плана «Для начала» Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Подключить тарифный план «Для начала» мне порекомендовала соседка, она им пользуется уже больше полугода. Самое привлекательное для меня в этом тарифе – это функция «Управление просмотром». Некоторые любимые передачи идут в эфире, когда я на работе, и смотреть их нет возможности. Теперь в моем распоряжении трехдневный архив всех доступных каналов. Моему сыну нравится «Мультирум». Собираясь в институт утром, он смотрит сериал на телевизоре, а выйдя из дома продолжает просмотр на телефоне».

Сервис «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» включает в себя более 160 цифровых каналов различной тематики. C помощью опции «Управление просмотром» пользователь может ставить эфир на паузу, записывать трансляции, перематывать программы, а также пользоваться архивом телеконтента. «Мультирум» позволяет смотреть программы сразу на нескольких экранах. Например, начать просмотр можно на телевизоре, а продолжить на смартфоне или планшете.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»