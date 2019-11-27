С начала года в Липецкэнерго выявлено 870 фактов хищения электрической энергии

Маслозавод по заявке энергосбытовой организации с марта 2019 года был отключен от электричества за нарушение платежной дисциплины. Однако во время контрольной проверки выяснилось, что бизнесмен проигнорировал запрет и вновь самовольно подключился к линиям электропередачи. Теперь по акту бездоговорного потребления он должен будет оплатить2,8 миллионов кВтч на сумму свыше 20 миллионов рублей. Поскольку в установленные законом 10 дней нарушитель не возместил причиненный ущерб, филиал «Россети Центр Липецкэнерго» обратится в суд с требованием о принудительном взыскании образовавшейся задолженности.

Всего за 10 месяцев текущего года сотрудники отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь совместно со службой безопасности Липецкэнерго организовали 180 специализированных рейдов по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии. Сумма ущерба за похищенные 16,11 миллионовкВтчсоставила 29,12 миллионов рублей.

Проведенные рейды показали, что подавляющее большинство нарушителей используют давно известные методы хищения электроэнергии. Наиболее распространенными из них остаются различные манипуляции со счетчиками и самовольные подключения к линиям электропередачи.

Специалисты Липецкэнерго напоминают об ужесточении федерального законодательства за несанкционированное подключение к электрическим сетям. Помимо возмещения ущерба нарушителя обяжут выплатить административный штраф. За повторное незаконное присоединение физические лица обязаны заплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей.

«Сегодня не существует способов хищения электроэнергии, которые не могли бы выявить наши специалисты, комментирует заместитель директора по реализации и развитию услуг «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Ветров. - На вооружении энергетиков автоматические комплексы учета энергопотребления, в режиме реального времени показывающие «небаланс» по отдельным линиям, антимагнитные пломбы, индикаторы скрытой проводки и другие современные технические средства».

Для предотвращения фактов незаконного потребления электроэнергии и возможных случаев травматизма можно сообщить по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный.

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Фото Липецкэнерго