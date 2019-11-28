Игорь Артамонов: «Важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять обещания»

Торжественный ввод в эксплуатацию сразу двух проблемных домов, достроенных компанией ООО «ОДСК Липецк», состоится в областном центре 1 декабря. 294 обманутых дольщика получат новые квартиры в микрорайоне Елецкий.

Жилые дома со строительными номерами II-2 и II-9 в теперь имеют почтовые адреса – улица Артемова, 1А и улица Хренникова, 8. Эти два объекта не первые, попавшие под профессиональную ответственность «ОДСК Липецк». В марте этого года компания уже ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома, где 541 липецкая семья, пострадавшая от действий недобросовестного застройщика, получила квартиры.

В число долгостроев, обязательства по достройке которых в лице компании «ОДСК Липецк» взял на себя крупнейший региональный строительный холдинг ПАО «Орёлстрой», вошло семь объектов. Два из них строятся в микрорайоне Европейский, ввод в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2020 года.

Решение проблемы обманутых дольщиков – один из стратегически важных вопросов, поставленный перед Правительством России и региональными властями. В октябре 2018 года после подписания соглашения с главой региона Игорем Артамоновым строительные организации Липецкой области активно приступили к оказанию профессиональной помощи обманутым дольщикам Липецка.

Как сообщил Игорь Артамонов, в текущем году новым застройщикам передано для завершения строительства 11 проблемных домов. Уже введены в эксплуатацию четыре жилых здания, итогом года станет восстановление прав более 1200 участников строительства по семи объектам и ввод в эксплуатацию 93365 квадратных метров жилья.

По словам главы региона, в 2020 году будут введены в эксплуатацию еще семь домов, это почти 157603 квадратных метра, более 1200 граждан восстановят в правах. В 2021-м будут восстановлены права более 560 граждан, введено свыше 92440 квадратных метров жилья.

Все инвесторы в качестве возмещения затрат на завершение строительства проблемных домов получат компенсации. Средства компенсируются за технологическое присоединение проблемного объекта к инженерным сетям, за благоустройство дворовых территорий. А также выдаются на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на завершение строительства.

В 2019 году ключи от квартир получили уже 706 участников долевого строительства в Липецкой области. «Для меня очень важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять обещания», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.