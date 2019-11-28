2019-11-28T11:05:28+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Героизм предков является примером для всех поколений россиян»

Историческая реконструкция сражений 1941 года пройдет в Ельце
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Более 60 представителей военно-исторических клубов из Липецкой, Калужской, Орловской и других областей 8 декабря примут участие в реконструкции сражений 1941 года в Ельце.

В декабре 41-го Красная Армия провела успешную наступательную операцию, которая теперь носит название «Елецкая». В боях за древний город фашистским захватчикам был нанесен серьезный удар. В память об этом переломном событии Великой Отечественной войны на набережные реки Быстрая Сосна ежегодно проходит историческая реконструкция тех сражений.

Интерактивные площадки откроются в 13.00. Для туристов будут работать полевой медпункт, выставка военной техники и пункт связи. На память гости могут приобрести тематические авторские сувениры и сфотографироваться с участниками реконструкции. А на площадке полевой кухни всех накормят солдатской кашей. Завершится фестиваль концертом, артисты исполнят любимые песни военных лет.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков является примером для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает руководитель региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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