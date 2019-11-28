Игорь Артамонов: «Героизм предков является примером для всех поколений россиян»

Более 60 представителей военно-исторических клубов из Липецкой, Калужской, Орловской и других областей 8 декабря примут участие в реконструкции сражений 1941 года в Ельце.

В декабре 41-го Красная Армия провела успешную наступательную операцию, которая теперь носит название «Елецкая». В боях за древний город фашистским захватчикам был нанесен серьезный удар. В память об этом переломном событии Великой Отечественной войны на набережные реки Быстрая Сосна ежегодно проходит историческая реконструкция тех сражений.

Интерактивные площадки откроются в 13.00. Для туристов будут работать полевой медпункт, выставка военной техники и пункт связи. На память гости могут приобрести тематические авторские сувениры и сфотографироваться с участниками реконструкции. А на площадке полевой кухни всех накормят солдатской кашей. Завершится фестиваль концертом, артисты исполнят любимые песни военных лет.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков является примером для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает руководитель региона.