«Стальное дерево» помогло создать сельский досуговый клуб в Тербунском районе

Более 500 жителей села Вторые Тербуны стали участниками мероприятий клуба досуга благодаря программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует уже третий год при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

В 2019 году в конкурсном отборе программы победил проект по организации в Тербунском районе досугового клуба «Нить поколений». Его предложила инициативная группа из числа учеников и учителей местной школы, общества ветеранов и инвалидов, жителей села. Клуб должен стать координатором спортивных и творческих активностей для жителей всех возрастов.

На средства гранта были сшиты 24 костюма для сельского фольклорного ансамбля «Селяночка», а также закуплен спортивный инвентарь для занятий бадминтоном, волейболом, настольным теннисом и шахматами.

Теперь все жители Вторых Тербунов могут поучаствовать в различных спортивных мероприятиях и творческих вечерах. Для наиболее активных участников клуба была организована поездка на спектакль в Воронежский театр драмы. Сельский вокальный коллектив благодаря гранту получил возможность для активной концертной деятельности.

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«Жители села Вторые Тербуны благодарны инициаторам проекта «Нить поколений» за новую возможность заниматься творчеством и спортом. Очень важно, что мероприятия досугового клуба объединяют и пожилых людей, и школьников. Это помогает не только теснее общаться представителями разных поколений, но и сохранять культурные традиции села, полнее раскрывать творческий потенциал его жителей», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

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«Приятно, что социально значимый проект жителей нашего района прошел сложный конкурсный отбор и получил грант «Стального дерева». Знаю, как важно для инициативных групп иметь такую поддержку, которая стала примером для развития новых инициатив. Спасибо руководству комбината, фонду, особая благодарность - от возрастных жителей района. НЛМК - наш партнер и пример активного взаимодействия по развитию социальной активности неравнодушных граждан, - отметил глава Тербунского района Сергей Иванов.

Проект «Нить поколений"– один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели наш фонд направит около 3 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.