2019-11-29T19:14:34+03:00
Общество

На вечеринку ESTEL в Елец съехались десятки мастеров и стилистов из разных городов России

В Липецкой области впервые состоялось ESTEL-PARTY «Стиляги»
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Незабываемый вечер подарила компания ESTEL гостям увлекательной вечеринки в Ельце. Среди многочисленных презентаций, семинаров, показов и вечеринок, которые проводит компания, это событие не осталось незамеченным. В древний город на ESTEL-PARTY съехались десятки топовых мастеров парикмахерского искусства и стилистов из разных городов России. Участниками встречи стали как активные ценители продукции, так и настоящие профессионалы бьюти-индустрии, многие из которых создают уникальные образы для конкурсов и показов. Всего в вечеринке приняли участие около 200 человек.

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Для тематической вечеринки выбрали оригинальный и яркий стиль субкультуры СССР 50-х – 60-х годов «Стиляги». Этот стиль включает в себя контрастные наряды с вызывающими цветами и ярким принтами: клетка, полоска, геометрический узор, изображения цветов, бабочек и, конечно же, наиболее популярный – горошек.

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Масштабные мероприятия ESTEL для мастеров индустрии красоты регулярно проходят во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, недавно было в Тамбове. А в Липецкой области вечеринка подобного масштаба состоялась впервые. Выбор пал на город Елец по результатам жеребьевки.

Удивительно теплый вечер начался с улыбок, встреч, объятий и новых знакомств. В закрытом клубе участники смогли насладиться живой музыкой, которая радовала гостей весь вечер, а также зрелищным выступлением приглашенных мастеров танца и вокала. Кроме этого для участников вечеринки подготовили множество конкурсов, тематические дефиле, показы, вкусные угощения и изысканные напитки. Наиболее активных гостей ждали подарки в виде продукции ESTEL и памятные сувениры.

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Чудесный вечер подарил гостям массу ярких эмоций, участники активно обсуждали тонкости beauty-индустрии и делились секретами профессионального мастерства.

– Считаю все прошло успешно, а самое главное – это хорошие отзывы мастеров, которые после звонили и просили почаще проводить нечто подобное, – рассказал руководитель обособленного подразделения «Эстель Сервис» Денис Романов. – Наша цель в первую очередь объединить мастеров, руководителей салонов и всех, кто связан с индустрией моды и красоты. Именно в таком формате мы организовали встречу впервые, но в нашей студии ESTEL в Липецке проходят и другие мероприятия, меняется только стилистика и масштабы. Последний раз организовывали вечеринку по случаю «Хэллоуина», нечто подобное планируем провести в январе в новогоднем стиле. Кроме этого у нас регулярно проходят обучения, мастер-классы дают стилисты из Санкт-Петербурга, а также тренеры по стрижкам и окрашиванию волос.

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Отметим, что сейчас дистрибьюторская сеть ESTEL охватывает все регионы России, многие страны Европы, Прибалтики и СНГ. Будь то салон красоты, мастер или его клиент – компании важно, чтобы каждый нашел и получил необходимую продукцию. Она разрабатывается в собственной лаборатории ESTEL в Санкт-Петербурге, где появляются настоящие бестселлеры. Эти формулы с помощью высокоточных механизмов и талантливых людей превращаются в готовые продукты на заводе ESTEL, мощность которого 100 000 000 продуктов в год.

Лия МУРАДЬЯН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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