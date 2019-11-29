2019-11-29T10:07:54+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки страны»

ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в рейтинге Минэкономразвития
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Ассоциация развития кластеров и технопарков России вместе с Минэкономразвития подвела итоги III Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон.

Сегодня в таких зонах зарегистрировано более 750 резидентов из 38 стран. Объем частных инвестиций резидентов достиг 375 млрд рублей, объем выручки резидентов превысил 760 млрд рублей.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ОЭЗ "Липецк" заняла второе место в первой группе рейтинга (промышленно-производственные и портовые экономические зоны), уступив первую строчку лишь "Алабуге". Обе ОЭЗ лидируют по числу привлеченных резидентов (более 60 компаний) и объему инвестиций.

Игорь Артамонов уточнил: «Рейтинг привлекательности ОЭЗ составляется ежегодно. Авторы учитывают статистические данные и сведения, полученные от управляющих компаний экономических зон, минэкономразвития, из открытых источников, а также оценки резидентов ОЭЗ и экспертов. Рейтинг составляется в формате бизнес-навигатора и, по сути, является путеводителем для инвесторов».

«Особая экономическая зона «Липецк» сегодня опережает в своем развитии другие подобные площадки страны, занимает лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Темпы нужно увеличить. Необходимо на 100 процентов заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую», - отметил глава региона.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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