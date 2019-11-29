Игорь Артамонов: «Европейский бизнес готов расширять сотрудничество с Липецкой областью»

Презентация инвестиционного потенциала Липецкой области и возможностей ОЭЗ ППТ «Липецк» состоялась накануне в Москве в рамках прямого диалога между представителями региона и Ассоциации европейского бизнеса.

В состав делегации под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова вошли ответственные за взаимодействие с инвесторами руководители областных управлений, представители ОЭЗ ППТ «Липецк» и руководители компаний иностранного бизнеса, успешно локализовавшие производства в регионе. На встречу пришли представители более 40 компаний, которые смогли пообщаться с руководством региона и из первых рук получить информацию по всем вопросам организации производства в регионе.

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, приветствуя участников, отметил, что Липецкая область – надежный партнер европейских компаний, желающих разместить производства в России. Так, более 10 компаний-членов Ассоциации европейского бизнеса работают в Липецке. Это ABB, PPG, AkzoNobel, Danone, Jti, Lanxess, Cargill, Syngenta, KWS, Whirpool, Viessmann, Schlumberger. «Они выбрали Липецкую область за неоспоримые преимущества по сравнению с другими регионами: выгодное географическое положение, удобная логистика, квалифицированный персонал, льготные режимы ведения предпринимательской деятельности», – сказал Франк Шауфф.

«Потенциал для локализации производств иностранных компаний в Липецкой области значительный, – подчеркнул на встрече Игорь Артамонов. – Особенно в сфере производства автокомпонентов, «белой техники», биотехнологий и пищепереработки. ОЭЗ ППТ «Липецк» – одна из самых успешных экономических зон в стране. Здесь работают 62 резидента, в их числе 26 иностранных компаний из 16 стран мира. И бизнес готов расширять сотрудничество с Липецкой областью».

Опытом успешной работы в Липецкой области поделились руководители ООО «КВС РУС», ООО «Бекарт Липецк». Генеральный директор ООО «Кемин» Антон Авсенин отметил благоприятный инвестиционный климат и комфортные условия ведения бизнеса, которые сложились в Липецкой области благодаря администрации региона. Так, компания Kemin Industries Incorporated – мировой производитель кормовых добавок – смогла построить завод в Липецкой области за год. А это действительно короткий срок для реализации подобных проектов.

После презентационной части Игорь Артамонов провел двусторонние встречи с руководителями компаний европейского бизнеса, заинтересованными в установлении сотрудничества с Липецкой областью.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.