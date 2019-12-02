Игорь Артамонов: «Учителя региона активно внедряют инновации»

Абсолютными победителями конкурса «Учитель здоровья России – 2019» признаны учитель начальных классов елецкой гимназии №11 Ирина Киндякова и учитель начальных классов из города Брянска Лилия Брущенкова.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что профессиональный смотр проходил в рамках Х Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития» в Челябинске. В конкурсе приняли участие учителя общеобразовательных организаций России, тренеры, педагоги дополнительного образования из 44 регионов страны. Конкурсанты презентовали свой уникальный опыт работы, направленный на совершенствование образовательной деятельности, развитие готовности к внедрению здоровьеформирующих образовательных технологий, повышение качества образования на основе сохранения и укрепления физического, социального и духовного здоровья детей.

В первом туре конкурса участники представили творческую презентацию «Я – учитель здоровья», провели открытые уроки и внеклассные занятия. По итогам стартового этапа были определены 10 лауреатов, которые во втором туре соревновались в творческой импровизации «Культура здоровья».

Конкурс проводится с 2010 года, его организаторами являются Экспертный совет по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, Общероссийская общественная организация содействия укреплению здоровья в системе образования. Всероссийский смотр направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.