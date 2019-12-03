2019-12-03T15:52:53+03:00
Происшествия

В Липецке автоинспекторы успели довезти до больницы пенсионера с инфарктом

Мужчину подобрал на дороге проезжавший мимо водитель [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Инспекторы провели по пробкам машину с пострадавшимИнспекторы провели по пробкам машину с пострадавшимФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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Трагедия с человеком на улице едва не случилась в понедельник, 2 декабря, в Липецке. У пожилого мужчины внезапно случился сердечный приступ в районе поселка Новая жизнь. Пенсионера в тяжелом состоянии заметил на дороге проезжавший мимо водитель «Шевроле Лачетти». Неравнодушный автолюбитель поднял пенсионера, посадил в салон и повез в больницу. Но пробка на дороге сильно замедляла движение.

Благо, по пути на улице Зои Космодемьянской дежурили сотрудники отдельной специализированной роты ГИБДД – старшие инспекторы ДПС, старшие лейтенанты полиции Евгений Аксенов и Максим Сотников. Водитель иномарки, Дмитрий, остановился возле них около 14.00. Он объяснил, что в салоне человек с приступом в тяжелом состоянии и нужно срочно в больницу.

Пенсионера с инфарктом вовремя довезли до больницы.Еще немного и человек бы не выжил. Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области.

Автоинспекторы доложили в дежурную часть, включили маячки и спецсигнал и за пару провезли иномарку с пенсионером через пробки до БСМП № 1. Там мужчину с приступом срочно прооперировали. Как позже выяснилось, у человека был инфаркт и на счету была каждая секунда. Еще немного и мужчина мог не выжить. Человека успели спасти только благодаря тому, что вовремя привезли в больницу.

¬– Очень благодарен Дмитрию, который не проехал мимо, он настоящий герой, – сказал сын пенсионера Алексей Ляпин. – И сотрудникам ДПС, которые не отвернулись и сопроводили. Благодаря им отец остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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