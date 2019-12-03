Президентская академия поздравляет с Днём юриста

Профессиональный долг юриста – защита прав и интересов граждан, а также контроль за соблюдением законов со стороны различных государственных органов и частных лиц. Профессия юриста объединяет специалистов разных правовых сфер: нотариусы, адвокаты, судьи, прокуроры, юрисконсульты, специалисты налоговых служб, уголовных, гражданских, военных и других областей.

По данным статистики, приведенной ВЦИОМ, профессия юриста, по мнению россиян, входит в тройку престижных профессий (14%), а также считается наиболее доходной (15%). Та же статистика свидетельствует о высокой удовлетворённости своей профессией среди юристов и адвокатов (80 баллов из 100). Несмотря на внешнюю привлекательность профессии, в ней имеется масса подводных камней. Многие выпускники юридических факультетов не работают по специальности из-за неадекватной оценки своих личностных качеств и нереалистичных представлений о повседневной деятельности юриста.

Какими же качествами должен обладать юрист, чтобы добиться высоких результатов в своей работе?

На вопрос отвечает заведующая кафедрой «Уголовное право, процесс и криминалистика» в Липецком филиале Президентской академии, кандидат юридических наук Василина Брусенцева: «Трудно выделить какое-то главное качество. Юристу важно обладать целым рядом качеств: внимательность к деталям, коммуникабельность, стрессоустойчивость, хорошие аналитические способности. Кроме того, пунктуальность в ведении дел, требовательность к себе, чувство ответственности перед клиентом. И что особенно важно, постоянное стремление к самосовершенствованию в своей профессии».

Так случается, что молодые специалисты, поработав год или два, уходят из этой профессии. В чем причина?

«Если мы откинем какие-то личные обстоятельства, то, можно сказать, что в нашей сфере случайных людей не бывает. Нужно по – настоящему любить свою работу, чтобы 24 часа в сутки быть готовым к постоянному развитию профессиональных навыков. Просто тихо отсидеться на рабочем месте много лет в этой профессии не получится. Иногда молодым специалистам не хватает вдумчивости и усидчивости для глубокого и качественного анализа документов или дела. Иногда – не хватает общего уровня культуры и образования. Адвокат должен быть образован в разных сферах. В общем, не всем удаётся «уловить» вкус юридической профессии»

Как Липецкий филиал РАНХиГС справляется с подготовкой конкурентоспособных юристов?

«Во-первых, у нас работают профессионалы своего дела. Многие из наших преподавателей – действующие юристы. Многие отработали в органах десятки лет. Всем им есть чем поделиться со студентами. Во-вторых, наши специалисты помогут заложить прочный фундамент теории юридической профессии, на который легко «над строятся» практические навыки. Их наши студенты получают, участвуя в многочисленных конференциях, круглых столах с представителями законодательных органов, конкурсах, юридическом КВН и давно действующей в филиале юридической клинике, оказывающей населению бесплатные юридические услуги.

Что бы вы пожелали действующим и будущим юристам в их профессиональный праздник?

«Своим коллегам я пожелаю честно и достойно выполнять свой профессиональный долг и активно самосовершенствоваться. Студентам нашей академии и других юридических вузов я хочу пожелать упорно трудиться и добиваться поставленных целей».

Автор Дарья Надеждина.

Фото Наталья Киреева

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