2019-12-03T17:38:50+03:00
Общество

VI СЕЗОН ОТКРЫТИЙ в Липецке

Он пройдет 5 декабря в РК «Славянский»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

5 декабря 2019 года в РК «Славянский» пройдет ежегодная премия журнала Networker – VI СЕЗОН ОТКРЫТИЙ.

В основу концепции нового сезона конкурса легла идея продвижения личного бренда персоны и компании. Многие участники рынка сумели оценить силу и возможности персонального бренда, другие же только в начале пути к этому. Задача конкурса на примере реальных кейсов продемонстрировать оставшемуся рынку ценность продвижения персоны и компании через бренд. И чем раньше руководители компании примут новую реальность, тем более успешными и конкурентоспособными они будут в условиях российской экономики.

Церемония награждения ежегодно собирает представителей успешных компаний региона. Это отличный шанс наладить деловые контакты и привлечь потенциальных партнеров. Победа в конкурсе – дополнительный информационный повод и PR для компании.

Программа мероприятия в Год театра в России:

1 акт. Иммерсивный спектакль ATRIUM по эксклюзивному сценарию для журнала Networker. Театр, в котором нет кресел! Иммерсивные постановки – это погружение из реальности в действие! Спектакль представляет собой погружение в жизнь героев, наблюдение за происходящим на расстоянии вытянутой руки. Зритель может перемещаться вслед за артистами, слушать диалоги, смотреть, сопереживать, но никто не видит его эмоций, ведь на протяжении всего спектакля лицо зрителя скрыто под маской.

Драматический триллер поставлен из рассказов людей, Божественной комедии Данте и мифологии. Симбиоз, где можно найти отражение собственных действий в персонажах.

В спектакле задействованы артисты драматического театра им. Кольцова, Театра Юного Зрителя, Никитинского центра, Нового Театра, Театральной Мастерской и молодые актеры Студенческого театра.

2 акт. Церемония награждения «БРЕНД ГОДА». Вручение престижной награды от журнала Networker. Будут отмечеы те, кто не стоит на месте, активно двигается в «ногу со временем».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Новости 24
Вокруг Липецка создадут зеленый пояс из леса, где ничего нельзя строить
В Липецке предлагают переименовать 2 остановки в центре
Под Липецком грузовик слетел с трассы, зацепив с собой легковушку
Мошенники рассылают липчанам штрафы от имени Роспотребнадзора
Удар об грузовик на трассе под Липецком записал регистратор
Тишину, животных и детей в Липецке будет охранять полиция
Четверых липчан судят в Тамбове за заказной поджог дорогого «Лексуса»
Сотрудники Росгвардии тушили горящую на площади в Липецке иномарку
На дороги Липецка высыпали 200 тонн противогололедных смесей
Под Липецком пенсионер на внедорожнике сбил пешехода
На прошлой неделе в Липецке более 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ
В лесах Липецкой области начали усиленно охранять елки
Еще один врач приехал в Липецк за "Губернаторским миллионом"
Утром в Липецке на ходу загорелся автомобиль
Под Липецком нашли останки пропавшей летом женщины
Под Липецком вор обчистил дом, выбив входную дверь
Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 17 - без холодной воды
Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов мороза
Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв
В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусора