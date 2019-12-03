VI СЕЗОН ОТКРЫТИЙ в Липецке

5 декабря 2019 года в РК «Славянский» пройдет ежегодная премия журнала Networker – VI СЕЗОН ОТКРЫТИЙ.

В основу концепции нового сезона конкурса легла идея продвижения личного бренда персоны и компании. Многие участники рынка сумели оценить силу и возможности персонального бренда, другие же только в начале пути к этому. Задача конкурса на примере реальных кейсов продемонстрировать оставшемуся рынку ценность продвижения персоны и компании через бренд. И чем раньше руководители компании примут новую реальность, тем более успешными и конкурентоспособными они будут в условиях российской экономики.

Церемония награждения ежегодно собирает представителей успешных компаний региона. Это отличный шанс наладить деловые контакты и привлечь потенциальных партнеров. Победа в конкурсе – дополнительный информационный повод и PR для компании.

Программа мероприятия в Год театра в России:

1 акт. Иммерсивный спектакль ATRIUM по эксклюзивному сценарию для журнала Networker. Театр, в котором нет кресел! Иммерсивные постановки – это погружение из реальности в действие! Спектакль представляет собой погружение в жизнь героев, наблюдение за происходящим на расстоянии вытянутой руки. Зритель может перемещаться вслед за артистами, слушать диалоги, смотреть, сопереживать, но никто не видит его эмоций, ведь на протяжении всего спектакля лицо зрителя скрыто под маской.

Драматический триллер поставлен из рассказов людей, Божественной комедии Данте и мифологии. Симбиоз, где можно найти отражение собственных действий в персонажах.

В спектакле задействованы артисты драматического театра им. Кольцова, Театра Юного Зрителя, Никитинского центра, Нового Театра, Театральной Мастерской и молодые актеры Студенческого театра.

2 акт. Церемония награждения «БРЕНД ГОДА». Вручение престижной награды от журнала Networker. Будут отмечеы те, кто не стоит на месте, активно двигается в «ногу со временем».