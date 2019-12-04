Под Липецком рабочий повис на гирлянде, чтобы доказать ее прочность

Меньше месяца остается до самого волшебного праздника - Нового года. В Липецкой области уже вовсю готовятся к торжеству, украшая улицы городов иллюминацией и пушистыми елочками. К примеру, на главной площади Ельца установили елку, дома в центре города украсили гирляндами. Вскоре засияют разноцветными огнями парки, скверы и Каракумский мост. А местные жители смогут сфотографироваться со световыми конструкциями.

Правда, не все ельчане оценили преображения, произошедшие в городе. Так, над улицей Торговой повесили гирлянды. Одного из жителей возмутило качество работ.

- Почему в Ельце не ведётся контроль за процессом украшения центра города? -пишет Андрей. - Тросы натянуты с огромным нарушением. Могут в любой момент лопнуть и поранить сильно людей, каторые проходят под ними. Хомуты, на которых висят гирлянды, легко лопаются на морозе и также могут просто рухнуть на людей.

Местный житель добавил, что у рабочих нет допуска к монтажным работам, к высоте. Ответ на гневный пост не заставил себя долго ждать. В эту среду, 4 ноября, в соцсетях появилось видео "Тест на прочность". Мужчина в спецодежде взбирается по стремянке к гирлянде, берется руками за провод и повис на нем.

- Вот, пожалуйста! Что вы боитесь, я не знаю. Слона можно повесить, - шутит автор видео.

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на такой поступок. Кто-то бросился на защиту гирлянды и работников, мол, люди вечно всем недовольны. Другие же написали, что виснуть на проводах очень рискованно. Третьи же отнеслись к ролику с юмором и попросили снять еще одно видео, только со слоном.