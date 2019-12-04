2019-12-04T16:50:39+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Включение в нацпроект придаст дополнительный импульс развитию предприятий»

Промышленные предприятия Липецкой области улучшают условия труда для повышения производительности
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В рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на территории Липецкой области ОГУП «Липецкдоравтоцентр» совместно со специалистами федерального и регионального центров компетенции успешно реализовали ряд проектов по внедрению улучшений производственных процессов и повышению производительности труда при ремонте автомобильных дорог.

Среди них склад запасных частей с адресным хранением, стандартные операционные процедуры на ключевые виды работ, балансировка загрузки персонала. Это привело к снижению времени протекания процесса ремонта двигателей на 46%, сокращению незавершенного производства на 35% и увеличению укладки асфальтобетонной смеси на 32%.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в 2019 году Липецкая область вошла в число пилотных регионов РФ, где реализуется этот нацпроект. Главная цель - стимулирование развития промышленности, достижение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Компании-участники получают не только адресное экспертное сопровождение выстраивания эффективной производственной системы, но и доступ к льготному кредитованию в Фонде развития промышленности до 300 млн рублей на 5 лет под 1%/год, а также возможность субсидирования до 100% расходов на обучение сотрудников. Участие в нацпроекте бесплатное.

Липецкая область заинтересована в реализации этой программы. «Включение в национальный проект придаст дополнительный импульс развитию предприятий. Мы стремимся, чтобы липецкие компании повышали свою производительность, улучшали условия труда для людей и увеличивали заработную плату», - отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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