Активная зима в Липецке: 9 катков, 24 хоккейные коробки и 9 лыжных трасс

Этой зимой в Липецке заработают 9 катков, 24 хоккейные коробки и 9 лыжных трасс. По данным пресс-службы мэрии, в областном центре появятся ледовые площадки. Прокат коньков организуют на стадионе "Металлург", СК "Сокол", на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Пламя" и на стадионе спортивного комплекса "Липецкий металлург". Покататься на коньках липчане также смогут в Нижнем парке, парке Победы и в Быхановом саду. Продолжат работу крытые площадки - СК "Звездный" и "Ледовый".

14 хоккейных коробок планируется залить в разных частях города:

переулок Виноградный, 1;

проспект 60 лет СССР, 6;

улица Ярославская, 19;

Лазарева, 10;

Кривенкова, 17;

15 микрорайон, 16;

50 лет НЛМК, 3;

Липовская, 4;

Циолковского, 37/2;

Космонавтов, 6;

Терешковой, 10/3;

Космонавтов, 29;

Филипченко, 7;

Детская, 2-А;

«СК «Липецкий металлург» на базе ФОК "Новолипецкий" - улица Адм. Макарова, 1В.

Кроме того, в хоккей можно будет поиграть в коробках на территории школ №8, 33, 42, 50, 51, 59, 62, 64, 69. Там тоже появится лед.

На лыжах липчане смогут покататься в парке Победы, в Нижнем парке, в Быхановом саду. Лыжные трассы появятся на базе ФОК "Новолипецкий", в парковой зоне по улице Адмирала Макарова. Лыжню проложат в парке у дворца культуры "Сокол", на территории Каменного лога в 19 микрорайоне, на стадионе "Янтарь" спортшколы №12, а также на территории спортивной школы №7.