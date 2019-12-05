2019-12-05T14:47:00+03:00
Общество

Игорь Артамонов определил направления для использования правительственного гранта

В регион поступит почти 900 млн рублей из федерального бюджета
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Липецкая область получит 887,2 млн рублей из федерального бюджета. Правительство России утвердило размер дотаций 50 регионам страны.

Гранты распределены между субъектами РФ на основе их итогового рейтинга по сводному значению оценки достижения регионом значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, распоряжение опубликовано на портале Правительства РФ. Общая сумма выделяемых субъектам средств составляет 45 млрд рублей.

«Планируется, что основная часть правительственного гранта будет потрачена на строительство новой школы в Лебедяни, возведение в регионе спортивных объектов, а также дальнейшее решение проблемы обманутых дольщиков и инфраструктурных вопросов, – сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Это наши первоочередные задачи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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