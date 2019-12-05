VIII Слёт студенческих отрядов Липецкой области (Слет СОЛО), проводимый при поддержке Управления молодёжной политики собрал более ста участников из разных вузов Липецкой области в ОРК «Клён» Задонского района.

.

Главная цель мероприятия - популяризация движения студотрядов как социальной среды для профессиональной и личностной самореализации молодого поколения.

Липецкий филиал РАНХиГС представлял студенческий отряд проводников «Факел» из 12 человек : Белолипецкая Светлана, Мишин Дмитрий, Мишарин Игорь, Ковалева Мария, Тюмакова Виктория, Полякова Алена, Ильина Анастасия, Дрепина Татьяна, Колесникова Анна, Матюхин Александр, Протасов Вадим и Кирюхин Владимир.

.

Программа Слёта включала в себя развлекательную, развивающую и конкурсную часть.

Самая интересная и главная часть конкурсной программы – битва за звание «Лучший отряд». На сцене бойцы отрядов демонстрировали видеоролики и творческие номера. Итоги конкурса учитывали также работу отряда в течении всего года. Третий и финальный день Слёта - день подведения итогов. Для отряда он стал решающим, ведь результаты не могли не радовать.

.

СОП «Факел» был признан победителем в номинации «Лучший студенческий отряд Липецкой области». Кроме того, ребята забрали кубок «Лучшего комиссара». Однако, по словам ребят, победа им досталась в трудной и упорной борьбе. «Лучший комиссар» Белолипецкая Светлана очень эмоционально вспоминает свои ощущения от конкурса:

«В номинации «Лучший комиссар СОЛО» я была практически уверена и рассчитывала на победу. Спокойно выступила, преодолев уже привычный страх перед сценой. Что касается лучшего отряда, то здесь ситуация совершенно иная. Никогда я не была в таком положении, когда одновременно и ждешь победу, и уверен в провале. За эти три дня нервы были измотаны до предела. Почти месяц мы потратили на съемки видео, репетицию и проработку творческого номера. Две ночи на составление заявки: важно было прописать каждое достижение, каждый плюс нашего отряда. Бессонные ночи на самом слете сводили с ума. По результатам жеребьевки мы выступали первыми. Сидя в зале, после выступления не хотелось поднимать глаза на сцену, еле сдерживала слезы, потому что видишь – в этом году конкуренция просто невероятная. Такой подготовки всех отрядов я еще не видела, и с каждым последующим номером понимаешь, что шансов на победу все меньше и меньше. День награждения. Началась церемония закрытия, уже тогда эмоций не осталось совсем, меня назвали победителем в номинации «Лучший комиссар»: немного радости появилось потому, что ребята начали кричать и смеяться, радуясь за меня. Пришел черед награждения в номинации «Лучший отряд». Командира каждого отряда вызывали на сцену, чтобы вручить сертификат участника. Тот, кого назовут последним из 14-ти, тот и победитель. Названы уже 12 отрядов, остался «Факел» и еще один, нервы натянуты как струна…13 отряд вышел на сцену и это были не МЫ! После этого никто не помнит ничего, как в тумане, все начали рыдать, обниматься кричать и поздравлять друг друга. Ради таких эмоций и стоит не спать ночами, тратить немыслимое количество нервов, идей, времени и даже пропускать пары. Не ради званий, не ради подарков, а ради эмоций и чувства, что ТЫ МОЖЕШЬ ВСЕ!»