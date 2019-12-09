2019-12-09T15:32:47+03:00
Общество

Липчанка со странностями выдает себя за бездомную, которая зимует в лесу под картонкой

В соцзащите назвали видео, снятое под Липецком, спектаклем [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка со странностями выдает себя за бездомную, которая зимует в лесу под картонкойЛипчанка со странностями выдает себя за бездомную, которая зимует в лесу под картонкойФото: Архив "КП"
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В соцсетях появилось видео, главная героиня которого - бездомная женщина из Липецкой области. Как утверждает автор ролика, она живет в лесу картонном домике в селе Становое, спит на обледеневшей земле. На ней - толстая куртка, шапка, джинсы. Одежда чистая, нигде не порвана. Ролик мгновенно собрал тысячи просмотров. Нам удалось выяснить, кто эта женщина и что происходит на самом деле.

Липчанка со странностями выдает себя за бездомную, которая зимует в лесу под картонкой.

ЗАГАДОЧНАЯ АНФИСА - ДОМ СГОРЕЛ, В ИНТЕРНАТ ИДТИ НЕ ХОЧЕТ

Эту женщину знает все село. По словам местной жительницы Татьяны, ее зовут Анфиса, ей около 40 лет и у нее есть странности в поведении. Она не работает, но продукты и корм для кошек покупает. При этом никто не замечал, чтобы она покупала спиртное. Люди предлагают ей вещи, но она не берет. Да и помощи какой-либо не просит.

- Она с района, с деревни какой-то, - рассказала "КП-Липецк" Татьяна. - С матерью жила, мать умерла, она дом сожгла. Вроде дом снимала, но тоже подожгла. Хорошо, соседи пожарных вызвали, успеши потушить. Теперь ей никто не сдаст жилье. Но в интернат она идти не хочет. Ей много раз предлагали, она отказывается. В больнице у нас открыли хоспис. Она туда тоже не пошла. Насильно же нельзя заставить?

САМА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ДВУХ ДОМОВ

Как удалось выяснить "КП-Липецк", странности в поведении у Анфисы наблюдались с детства. Жила с мамой и братом, который уехал в Липецк. Когда мама умерла, Анфиса осталась одна - брат от нее отказался. Она инвалид по зрению, получает пенсию - 15 тыс. рублей. Жила в доме на 4 хозяев. Развела много кошек, на нее неоднократно жаловались соседи.

Как сообщили в ОБУ "Центр социальной защиты населения по Становлянскому району", после пожара ей предложили жить в домике в деревне Чернолесье Становлянского района.

- Его надо было подремонтировать, мы были готовы ей помочь, у нас есть бригада, - рассказали в соцзащите. - Но она сказала, что не будет жить в деревне. Только в райцентре. Тогда мы нашли для нее домик в Становом. Начали его обустраивать, привезли необходимую мебель. Но она туда так и не явилась.

СУД НЕ ПРИЗНАЛ НЕДЕЕСПОСОБНОЙ

По словам директора ОБУ ЦСЗН по Становлянскому району Татьяны Тиньковой, Анфисе пытаются помочь с 2014 года. Но безуспешно. Чиновники обращались в полицию, писали в органы опеки. Несколько лет назад даже состоялся суд - женщину хотели признать недееспособной. Но так и не признали. Как рассказала директор соцзащиты, ее неоднократно пытались устроить в интернаты, но она оттуда уходила.

ВИДЕО С КОРОБКАМИ - СПЕКТАКЛЬ?

Тогда где же живет Анфиса? Неужели добровольно идет спать на ледяную землю между деревьев? В соцзащите так не считают. В центре сообщили, что женщина постоянно снимает жилье. Ей сдавал домик местный житель. Потом Анфиса жила с женщиной в квартире. Однако, она не может поладить с арендодателями. Происходят конфликты, по вине Анфисы.

- Несколько недель назад мы вновь обсуждали эту ситуацию, - вздыхает Татьяна Тинькова. - Решили обратиться в прокуратуру, чтобы по решению органов поместить ее в больницу, как следует обследовать, отправить в интернат. Это единственный выход. Она не может жить самостоятельно. Просто не приспособлена к этому. Мы постоянно наблюдаем за ней. Она даже покушать не может себе приготовить.

Кстати, видео с коробками, на которых якобы спит Анфиса, в соцзащите назвали спектаклем. В центре утверждают, что в селе есть люди, которые хотели бы воспользоваться ситуацией бедной женщины - отобрать жилье, если ей его дадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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