2019-12-10T16:12:07+03:00
Общество

«Ростелеком» и ЛитРес запустили кобрендинговый проект «Ростелеком Книги»

«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ
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Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.

В сервисе представлены книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки составит 199 рублей в месяц — целая библиотека по цене одной книги. Также абонентам «Ростелекома» сервис ЛитРес дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.

Кроме богатой коллекции и выгодной цены, сервис имеет ряд преимуществ: читать можно всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств, новинки появляются быстрее, чем отпечатанный тираж попадет в книжный магазин, не придется тратить время на поиск и скачивание книг с разных сайтов — легальный контент в хорошем качестве всегда под рукой.

Евгений Кодачигов, директор департамента массового сегмента МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«В эпоху цифровизации все больше людей делают выбор в пользу электронных книг. Почему? Во-первых, они не занимают места. Во-вторых, для современного человека очень важна возможность выбора платформ для чтения – будь то смартфон, планшет или ноутбук. Согласитесь, удобно всегда иметь под рукой интересное произведение, которое можно почитать в любом месте и в любое удобное время. Кроме того, можно не бояться, что весь тираж скупят, ведь количество электронных книг неограниченно. Так, «Ростелеком» совместно с «ЛитРес» разработал предложение «Ростелеком Книги», чтобы наши абоненты смогли оценить все эти преимущества».

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении ЛитРес «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Все настройки можно менять под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана, а также делать заметки и закладки во время чтения. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. Приложение синхронизируется на разных устройствах, любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить с того же места на планшете.

Четыре простых шага к подключению услуги в едином личном кабинете: зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса ЛитРес, указать номер телефона или адрес электронной почты.

Подробная информация о сервисе и тарифах по ссылке: https://www.rt.ru/books

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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