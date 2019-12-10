2019-12-10T16:18:01+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Будем стремиться, чтобы лучшие технологии пилотировались у нас»

Липецкий Центр компетенций АПК признан одним из лучших в России
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что деятельность Центра компетенций АПК Липецкой области в рамках реализации Федерального проекта «Своё дело в селе – смело!» высоко оценена профильным министерством. Благодарность за подписью заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с формулировкой «за работу в области информирования сельского населения о существующих мерах государственной поддержки и социального развития сельских территорий» вручена директору Центра компетенций Вячеславу Явных.

По словам главы региона, особо отмечалась разноформатность встреч, проведённых в районах специалистами центра совместно с представителями управления сельского хозяйства, регионального отделения Российского союза сельской молодёжи и студентов «Липецкого казачьего института технологий и управления», охват аудитории – от школьников до молодых предпринимателей. Консультации по мерам государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на селе, социальное развитие малой родины, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», современные методы ведения хозяйства, органическое земледелие, бережливые технологии, востребованность аграрных профессий и важность применения своих сил и знаний на родной земле – вот основные темы информационно-консультационных встреч, работа которых отражалась в средствах массовой информации региона. Главная задача состояла в информировании жителей сёл и деревень о возможностях самореализации и участии в социальном развитии сельских территорий.

В итоге две рабочие группы собрали 420 реестров потенциальных грантополучателей, то есть тех, кто готов остаться на селе, начать своё дело и участвовать в федеральных программах. По результатам, складывающимся из различных подпунктов, Центр компетенций АПК Липецкой области вошёл в тройку лидеров, а по некоторым позициям оказался на первом месте.

«Уровень технологий и оснащения в сельском хозяйстве очень высокий, но нам есть куда. Мы передовой субъект в России, нужно расширять границы и выходить в мировые лидеры. Будем работать над тем, чтобы все лучшие технологии пилотировались у нас».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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